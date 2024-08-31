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الاحتلال يداهم منازل المواطنين في مخيم جنين

8/31/2024 3:13:28 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عددا من منازل المواطنين في مخيم جنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في حارتي الألوب، والحواشين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

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