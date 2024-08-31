الاحتلال يداهم منازل المواطنين في مخيم جنين
التاريخ
8/31/2024 3:13:28 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عددا من منازل المواطنين في مخيم جنين.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت منازل المواطنين في حارتي الألوب، والحواشين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
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