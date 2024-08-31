إصابتان برصاص المستعمرين في قرية قصرة جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - أصيب شابان، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستعمرين على قرية قصرة جنوب نابلس.

وأفاد الناشط الحقوقي فؤاد حسن، بأن مستعمرين هاجموا قرية قصرة، وأطلقوا الرصاص الحي على المواطنين الذين هبوا للتصدي للمستعمرين الذين يحاولون الاعتداء على المنازل، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الظهر، وآخر بشظايا الرصاص تم نقلهما عبر اسعاف الهلال الأحمر للمستشفى.

وأضاف أن القرية تشهد منذ أكثر من ساعة هجوما للمستعمرين بحماية قوات الاحتلال، وسط إطلاق نار كثيف من المستعمرين.