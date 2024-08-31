إصابتان برصاص المستعمرين في قرية قصرة جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أصيب شابان، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستعمرين على قرية قصرة جنوب نابلس.
وأفاد الناشط الحقوقي فؤاد حسن، بأن مستعمرين هاجموا قرية قصرة، وأطلقوا الرصاص الحي على المواطنين الذين هبوا للتصدي للمستعمرين الذين يحاولون الاعتداء على المنازل، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الظهر، وآخر بشظايا الرصاص تم نقلهما عبر اسعاف الهلال الأحمر للمستشفى.
وأضاف أن القرية تشهد منذ أكثر من ساعة هجوما للمستعمرين بحماية قوات الاحتلال، وسط إطلاق نار كثيف من المستعمرين.
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