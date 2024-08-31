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تخفيض المحروقات بين 2.7 % و3.8 %

8/31/2024 3:05:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- خفضت الحكومة السبت، أسعار البنزين بصنفيه والديزل للشهر الحالي للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي بنسب تراوحت بين 2.7 % و 3.8 %.
ووفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس، انخفض سعر البنزين 90 بمقدار 35 فلسا وبنسبة 3.8 % ليصبح 885 فلسا بدلا من 920 فلسا للتر الشهر الماضي، وسعر البنزين 95 بمقدار 35 فلسا بنسبة 3 % ليصبح 1125 بدلا من 1160 فلسا للتر الشهر الماضي.
كما انخفض سعر الديزل إلى 695 فلسا للتر من 715 فلسا بمقدار قرشين للتر بنسبة 2.7 % فيما استمرت الحكومة بتثبيت سعر الكاز عند 620 فلسا للتر والغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.
وبناء عليه، يكون سعر البنزين بصنفيه زاد 5 مرات منذ بداية العام وانخفض 4 مرات، بينما ارتفع سعر الديزل 4 مرات وانخفض 4 أخرى وثبت لمرة واحدة في الفترة المذكورة.
وقالت الوزارة إن "لجنة تسعير المشتقات النفطية استعرضت في اجتماعها أمس الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب (أغسطس) ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز (يوليو) الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال هذا الشهر.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (35) فلسا للتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (35) فلسا للتر، وانخفاض سعر الديزل بمقدار (20) فلسا للتر.
وانخفض استهلاك المشتقات النفطية في المملكة خلال النصف الأول من العام بنسبة 5 % هبوطا أكثر من 1.747 مليار لتر، مقارنة بـ1.836 مليار لتر، للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب آخر أرقام لوزارة الطاقة انخفض الطلب على مادة البنزين (أوكتان 90) بنسبة 7 % إلى نحو 770 مليون لتر، مقارنة مع 826.7 مليون لتر، للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع الطلب على مادة البنزين (أوكتان 95) بنسبة 2 % ليصل حجم مبيعاتها إلى 70.8 مليون لتر، مقارنة مع 69.8 مليون لتر خلال الفترة ذاتها.
كما تراجع الطلب على مادة السولار بنسبة 3 % ليصل حجم مبيعاتها إلى 846 مليون لتر، مقارنة مع 869.4 مليون لتر في النصف الأول من عام 2023، وانخفض الطلب على الكاز بنسبة 13 % لتسجل حجم مبيعات بلغ 60.7 مليون لتر مقابل 70.2 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي.
وتواصل الحكومة تقاضي ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان (95) 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا فيما تفرض على الكاز ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا.
إلى ذلك، استمرت الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تثبيت قيمة تعرفة بند أسعار الوقود في فواتير الكهرباء لشهر أيلول (سبتمبر) عند صفر وهي القيمة المطبقة منذ نيسان (إبريل) من العام 2020.

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