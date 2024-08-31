تخفيض المحروقات بين 2.7 % و3.8 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- خفضت الحكومة السبت، أسعار البنزين بصنفيه والديزل للشهر الحالي للمرة الرابعة منذ بداية العام الحالي بنسب تراوحت بين 2.7 % و 3.8 %.
ووفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس، انخفض سعر البنزين 90 بمقدار 35 فلسا وبنسبة 3.8 % ليصبح 885 فلسا بدلا من 920 فلسا للتر الشهر الماضي، وسعر البنزين 95 بمقدار 35 فلسا بنسبة 3 % ليصبح 1125 بدلا من 1160 فلسا للتر الشهر الماضي.
كما انخفض سعر الديزل إلى 695 فلسا للتر من 715 فلسا بمقدار قرشين للتر بنسبة 2.7 % فيما استمرت الحكومة بتثبيت سعر الكاز عند 620 فلسا للتر والغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.
وبناء عليه، يكون سعر البنزين بصنفيه زاد 5 مرات منذ بداية العام وانخفض 4 مرات، بينما ارتفع سعر الديزل 4 مرات وانخفض 4 أخرى وثبت لمرة واحدة في الفترة المذكورة.
وقالت الوزارة إن "لجنة تسعير المشتقات النفطية استعرضت في اجتماعها أمس الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر آب (أغسطس) ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تموز (يوليو) الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال هذا الشهر.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (35) فلسا للتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (35) فلسا للتر، وانخفاض سعر الديزل بمقدار (20) فلسا للتر.
وانخفض استهلاك المشتقات النفطية في المملكة خلال النصف الأول من العام بنسبة 5 % هبوطا أكثر من 1.747 مليار لتر، مقارنة بـ1.836 مليار لتر، للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب آخر أرقام لوزارة الطاقة انخفض الطلب على مادة البنزين (أوكتان 90) بنسبة 7 % إلى نحو 770 مليون لتر، مقارنة مع 826.7 مليون لتر، للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع الطلب على مادة البنزين (أوكتان 95) بنسبة 2 % ليصل حجم مبيعاتها إلى 70.8 مليون لتر، مقارنة مع 69.8 مليون لتر خلال الفترة ذاتها.
كما تراجع الطلب على مادة السولار بنسبة 3 % ليصل حجم مبيعاتها إلى 846 مليون لتر، مقارنة مع 869.4 مليون لتر في النصف الأول من عام 2023، وانخفض الطلب على الكاز بنسبة 13 % لتسجل حجم مبيعات بلغ 60.7 مليون لتر مقابل 70.2 مليون للفترة ذاتها من العام الماضي.
وتواصل الحكومة تقاضي ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصلها الحكومة على مشتق البنزين أوكتان (95) 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا فيما تفرض على الكاز ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا.
إلى ذلك، استمرت الحكومة ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تثبيت قيمة تعرفة بند أسعار الوقود في فواتير الكهرباء لشهر أيلول (سبتمبر) عند صفر وهي القيمة المطبقة منذ نيسان (إبريل) من العام 2020.
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