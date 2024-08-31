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الأفلام الهندية رمز للمبالغة والخيال بعيداً عن الواقع - جريدة الوطن السعودية

8/31/2024 3:00:24 PM
(MENAFN- Al Watan) في عالم الثقافة العربية، أصبحت عبارة "فيلم هندي" رمزاً للقصص التي تتجاوز حدود الواقع وتغرق في مبالغات خيالية. هذه العبارة تُستخدم للدلالة على كل ما هو بعيد عن المنطق، حيث يتم تقديم الأحداث بشكل مبالغ فيه لدرجة تجعلها تبدو كقصص أسطورية. فعندما يروي أحدهم قصة غير معقولة أو مليئة بالتضخيم، يُقال له: "يا رجل، هذا فيلم هندي"، في إشارة إلى أن ما يُروى هو مجرد خيال مبالغ فيه ولا يمت للحقيقة بصلة. بهذه الطريقة، أصبحت الأفلام الهندية تجسيداً للمبالغة والتفكير الخيالي، لتبقى عنواناً بارزاً لكل ما هو غير واقعي وخيالي.
فالأفلام الهندية كانت وما زالت رمزا وعنوانا للكذب والمبالغة والخروج عن الأحداث المألوفة.
اليوم، نواجه "فيلم هندي" جديد يتجاوز كونه مجرد قصة خيالية خفيفة. بل هو هجوم سافر ومستفز يسعى بكل وقاحة إلى تشويه سمعة المملكة حكومةً وشعبًا. هذا الفيلم يقدم صورة مبنية على مبالغات فاضحة، حيث يتعرض للشعب السعودي بطريقة تفتقر إلى الاحترام والإنصاف. يتضمن الفيلم مشاهد ومعلومات تفتقر إلى الدقة والموضوعية، وتستهدف النيل من سمعة المملكة بشكل فج. مما يظهر تلاعبه بالحقائق واساءته لها.
ما يعلمه الجاهل قبل العاقل هو أن هذا الفيلم ليس سوى هراء وافتراء خالٍ من أي مصداقية.
فالسعودية دولة ذات مواقف ثابتة وشعب عريق يحمل أسمى القيم والمبادئ. تُعرف المملكة بجهودها الكبيرة في تحقيق التنمية المستدامة، ودورها الرائد في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. على مدار عقود، عملت المملكة على بناء مؤسسات قوية، وتقديم خدمات متميزة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، مما يجعل محاولات التشويه هذه غير قادرة على التأثير في الحقائق الثابتة.
من المؤسف أن يُقابل فضل المملكة بالجحود، وأن تُشوّه صورة العمل في السعودية بسبب تصرفات بعض الأفراد الذين لا يمثلون الغالبية العظمى من الشعب السعودي.
لقد لعبت المملكة دورًا محوريًا في توفير فرص العمل لملايين العمالة الوافدة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك العمالة الهندية التي تُعتبر من أكبر المجموعات العاملة في المملكة. وعملت على تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم من خلال تطوير سياسات تضمن بيئة عمل آمنة وعادلة.
إضافة إلى ذلك، فإن المملكة قدمت دعماً كبيراً لاقتصاد العديد من الدول المرسلة لعمالها من خلال تحويلاتهم المالية، مما ساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية في بلدانهم الأصلية. شهدت هذه الدول استفادة كبيرة من العملة الصعبة التي جلبها العمال من المملكة، وظهرت مشاريع تنموية عديدة قامت بها الدول المرسلة لعمالتها بفضل هذه التحويلات.
ليس من العدل تعميم سلوك فردي على بيئة العمل بالكامل، كما لا يمكن الحكم على شعوب بأكملها بناءً على تصرفات بعض الأفراد.
المملكة عملت على تطوير سياسات لضمان حقوق العمال وضمان ظروف عمل ملائمة، وتبذل جهوداً مستمرة لتحسين بيئة العمل. من غير العدل أيضاً أن تُبنى الأحكام على حالات فردية دون النظر إلى الصورة العامة والجهود الكبيرة المبذولة من قبل المملكة.
في النهاية، تبقى السعودية قوية وشامخة، وشعبها ثابت في إيمانه بوطنه وقيادته. إن هؤلاء الذين يحاولون النيل منها عبر "أفلام هندية" فاشلة، لن يجدوا سوى الخيبة والعار.
المملكة أكبر وأعظم من أن تنال منها أكاذيب سينمائية، وحقائقها الثابتة ستظل ساطعة مهما حاول الحاقدون تشويهها. إن تصدينا لهذه المحاولات البائسة يعكس قوة المملكة وعراقتها، ويؤكد أنها ستظل شامخة في وجه كل محاولات النيل منها.

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