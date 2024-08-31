الترقب يسيطر على تداولات البورصة في أسبوع الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) تترقب مؤشرات اجتماع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري، وسط توقعات المتعاملين بتأكيد اختراق المؤشر الرئيسي مستوى 30700 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 2.1% إلي 30774 نقطة في الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.55% إلى مستوى 7076 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 2.85% إلى مستوى 37653 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.71% الى مستوى 10148 نقطة.

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توقع محمد إسماعيل مدير التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، استكمال المؤشرات الصعود خلال جلسات الأسبوع الجاري وسط ترقب من اجتماع أسعار الفائدة، حيث يستهدف المؤشر الرئيسي مستويات 31700-32000 نقطة خلال الجلسات المقبلة، موضحًا أن أقرب مستوى دعم عند 30000 نقطة.

وتوقع أن تشهد بعض الأسهم بقطاع الخدمات المالية والاتصالات أداء أفضل، ناصحاً المستثمرين بانتقاء الأسهم ذات الملاءة المالية مع تفعيل مستوى حماية الأرباح.

وأضاف أن مؤشر EGX70 بعد اختراقه لمستوي 6900 نقطة سوف يصعد مستهدف مستويات عند 7300-7500 نقطة ثم 7600 نقطة، مع وجود الدعم عند مستوى 6800 نقطة.

وشهد السوق قيم تداولات بنحو 355 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 5.9 مليار سهم، بتنفيذ 657 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 309.8 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.67 مليار ورقة منفذة على 625 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.71% إلى مستوى 2.1 تريليون جنيه.

وقال باسم أبو غنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي سيستكمل صعوده مع تأكيد اختراقه لمستوي 30700 نقطة خلال الجلسات المقبلة، بعدما أغلق أعلى مستوى 30774 نقطة.

وتابع أن في حالة عدم تمكن المؤشر الرئيسي من اختراق مستوى 30700 نقطة قد يشهد عمليات جني أرباح.

وأوضح أن مؤشر EGX70 يستهدف مستوي 7250 نقطة، وذلك بعد اختراقه لمستوي 7200 نقطة والتي حاول الاقتراب منها خلال الجلسات الماضية ولكن الضغوط البيعية منعته من الاستقرار عندها.

ونصح المستثمرين بجني الأرباح مع استكمال المؤشر للصعود، وانتقاء الأسهم ذات الأداء الجيد.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.6% من إجمالي التعاملات على الاسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.1% والعرب علي 6.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.3 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 378.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد مثلت تعاملات المصريين 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1.47 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.1 مليار جنيه وذلك علي الاسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.