الترقب يسيطر على تداولات البورصة في أسبوع الفائدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تترقب مؤشرات البورصة
اجتماع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الجاري، وسط توقعات المتعاملين بتأكيد اختراق المؤشر الرئيسي مستوى 30700 نقطة.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنحو 2.1% إلي 30774 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.55% إلى مستوى 7076 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنحو 2.85% إلى مستوى 37653 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 2.71% الى مستوى 10148 نقطة.
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توقع محمد إسماعيل مدير التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، استكمال المؤشرات الصعود خلال جلسات الأسبوع الجاري وسط ترقب من اجتماع أسعار الفائدة، حيث يستهدف المؤشر الرئيسي مستويات 31700-32000 نقطة خلال الجلسات المقبلة، موضحًا أن أقرب مستوى دعم عند 30000 نقطة.
وتوقع أن تشهد بعض الأسهم بقطاع الخدمات المالية والاتصالات أداء أفضل، ناصحاً المستثمرين بانتقاء الأسهم ذات الملاءة المالية مع تفعيل مستوى حماية الأرباح.
وأضاف أن مؤشر EGX70 بعد اختراقه لمستوي 6900 نقطة سوف يصعد مستهدف مستويات عند 7300-7500 نقطة ثم 7600 نقطة، مع وجود الدعم عند مستوى 6800 نقطة.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 355 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، من خلال تداول 5.9 مليار سهم، بتنفيذ 657 ألف عملية بيع وشراء، مقارنة بتداولات الأسبوع السابق التي بلغت قيمتها 309.8 مليار جنيه وكمية تداولات بلغت نحو 5.67 مليار ورقة منفذة على 625 ألف عملية بيع وشراء، وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بنسبة 1.71% إلى مستوى 2.1 تريليون جنيه. أبو غنيمة: يجب على المستثمرين انتقاء الأسهم ذات الملاءة المالية
وقال باسم أبو غنيمة مدير إدارة التحليل الفنى بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي سيستكمل صعوده مع تأكيد اختراقه لمستوي 30700 نقطة خلال الجلسات المقبلة، بعدما أغلق أعلى مستوى 30774 نقطة.
وتابع أن في حالة عدم تمكن المؤشر الرئيسي من اختراق مستوى 30700 نقطة قد يشهد عمليات جني أرباح.
وأوضح أن مؤشر EGX70 يستهدف مستوي 7250 نقطة، وذلك بعد اختراقه لمستوي 7200 نقطة والتي حاول الاقتراب منها خلال الجلسات الماضية ولكن الضغوط البيعية منعته من الاستقرار عندها.
ونصح المستثمرين بجني الأرباح مع استكمال المؤشر للصعود، وانتقاء الأسهم ذات الأداء الجيد.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 85.6% من إجمالي التعاملات على الاسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.1% والعرب علي 6.2% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.3 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 378.1 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد مثلت تعاملات المصريين 86.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.9% وسجل العرب 6.7% وقد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 1.47 مليار جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9.1 مليار جنيه وذلك علي الاسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
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