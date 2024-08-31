كيف يأمل بوتن في تحويل التجارة الروسية؟

ينفق الرئيس الروسي فلاديمير أموالاً طائلة على حربه في أوكرانيا، حيث خصص أكثر من 200 مليار دولار، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، للحرب، وفقًا لوزارة الدفاع الأمريكية.

وفي الوقت نفسه، يخطط لاستثمار مبالغ ضخمة في البنية التحتية بهدف تمكين بلاده من الازدهار حتى وإن كانت روسيا معزولة عن الغرب.

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وعلى مدار العقد المقبل، تخطط الدولة الروسية لاستثمار ما يصل إلى 70 مليار دولار على بناء طرق نقل جديدة لربط البلاد بشركاء تجاريين في آسيا والشرق الأوسط، علمًا بأن مناطق الشرق الأقصى الروسي وشمالها من المتوقع أن تحصل على النصيب الأكبر، بينما سيخصص جزء أقل لصالح مشروع ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب الذي يهدف إلى ربط روسيا بالمحيط الهندي عبر إيران.

ويعد المسئولون بزيادة حركة المرور عبر كافة المسارات التجارية غير الغربية.

لقد تسببت الحرب في أوكرانيا بالفعل في إعادة توجيه مسار البضائع الروسية نحو الدول التي لم توقع على العقوبات، وعلى رأسها الصين والهند، لتعويض فقدان الأسواق الغربية.

وبما أن البنية التحتية المتفرقة في شرق روسيا تحد من الصادرات المتجهة إلى آسيا، فإن البضائع غالبًا ما تضطر إلى اتباع مسارات طويلة عبر موانئ البحر الأسود والبلطيق، ومن ثم عبر قناة السويس، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

هذا الأمر يثير قلق المسئولين الروس بشأن المخاطر المحتملة التي قد تتواجد على هذه المسارات، خاصة مع النفوذ الذي يتمتع به حلف الشمال الأطلسي“الناتو” على شرايين التجارة الرئيسية مثل مضيق البوسفور، ما قد يؤدي إلى فرض قيود تجارية إضافية.

وفي محاولة لتعزيز الصادرات وحماية العلاقات التجارية من التدخلات، تعمل روسيا الآن على تطوير روابط مع دول صديقة، حيث أكد بوتين على ضرورة“أن تصبح هذه الروابط الجديدة مثالاً للتعاون الدولي الأوسع نطاقًا”.

يعد هذا الأمر تغييرًا كبيرًا في استراتيجية روسيا، حيث كانت تتجنب في السابق بناء روابط بنية تحتية مع الصين وإيران، نظرًا لأن التجارة مع أوروبا كانت مربحة بما فيه الكفاية.

لكن الحرب غيرت حساباتها فقد ارتفعت التجارة بين روسيا والصين، مدعومة بالطلب الصيني على البترول الروسي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 240 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها الثلثين مقارنة بعام 2021.

وفي عام 2022، افتُتح أول جسر سكة حديد عبر نهر آمور، الذي يشكل الحدود الطبيعية بين روسيا والصين، وجرت الموافقة على بناء جسر آخر العام الماضي.

كما تسعى روسيا لزيادة حجم الشحنات على طريق البحر الشمالي، وهو مسار ملاحي يمتد على طول ساحلها في القطب الشمالي وصولاً إلى شرق الصين، من 36 مليون إلى 200 مليون طن بحلول عام 2030.

وحتى قبل بضعة أعوام، كانت الشركات الروسية تتجنب أيضًا التعامل مع إيران خشية التعرض للعقوبات الغربية، لكن الدولتان المنبوذتان تسعيان الآن بكل حماس إلى تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

وفي العام الماضي، وافقت روسيا على تمويل خط سكة حديد“رشت-آستارا” في إيران، للذي يعد جزءًا مفقودًا يبلغ طوله 162 كيلومترًا من الفرع الغربي للممر، والذي توقف العمل فيه بالرغم من الموافقة عليه قبل ما يقرب من عقدين.

ويؤكد بوتين أن هذا الممر، بمجرد اكتماله، سيعمل على“تنويع تدفقات التجارة العالمية بشكل كبير” من خلال تحويل إيران إلى نقطة انطلاق للبضائع الروسية المتجهة إلى الشرق الأوسط وآسيا وغيرها من المناطق.

ويُنظر إلى الهند على أنها الجائزة الكبرى في هذه الخطة، حيث يُتوقع أن يستمر الطلب الهندي على الفحم والبترول حتى عام 2030 على الأقل.

ومع ذلك، تواجه خطط بوتين تحديات كبيرة، فعلى الرغم من أن التجارة على المسارات الجديدة تتزايد، إلا أنها لا تزال محدودة.

وسيظل الغطاء الجليدي يشكل عائقًا أمام استخدام طريق البحر الشمالي على مدار العام حتى منتصف القرن على الأقل، عندما يتوقع العلماء أول صيف خالٍ من الجليد.

وفي عام 2022، نُقل 8 ملايين طن فقط من البضائع عبر ممر النقل الدولي للنقل بواسطة السكك الحديدية، وهو أقل بكثير من سعته الإجمالية البالغة 14 مليون طن، علمًا بأن الممر يعتمد في العادة على الشاحنات، مما يحد من طاقته الاستيعابية.

وعلى الرغم من زيادة التجارة مع الصين، فقد عانت السكك الحديدية الشرقية في روسيا من تدني الأداء، حيث تعاملت مع بضائع أقل بنسبة 13% من قدرتها المعلنة العام الماضي.

وأحد هذه الخطوط هو خط السكك الحديدية“بايكال-أمور”، وهو في الغالب مسار فردي ويعمل بشكل جزئي بالكهرباء.

وقد تراكمت على مدى عقود من الإهمال الحاجة إلى إصلاح الموانئ والسكك الحديدية في شرق روسيا.

ويبقى السؤال: هل سيكون هناك تمويل كافٍ لهذه المهمة؟

لا شك أن المزيد من التمويل من جهات أخرى قد يكون مفيدًا في سد الفجوة.

ففي مايو، وقعت الهند عقدًا بقيمة 370 مليون دولار لمدة عشرة أعوام لتوسيع سيطرتها على ميناء تشابهار في إيران.

كما تعمل أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان على تحديث بنيتها التحتية للسكك الحديدية والطرق المحلية للمساعدة في دعم ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب.

ومع ذلك، لا تزال روسيا وإيران الممولين الرئيسيين للممر، حيث شكلت استثماراتهما 68% من إجمالي الاستثمارات في الممر خلال عام 2022، كما وتعتمد إيران، التي تعاني من نقص السيولة، على القروض الروسية لتغطية حصتها.

ويخطط بوتين لإنفاق مبالغ ضخمة على البنية التحتية، لكن طموحاته قد تتعثر بسبب تردد القطاع الخاص في الاستثمار.

وتتوقع شركة التحليلات الروسية“شيربا جروب” أن الاستثمارات الخاصة في برنامج النقل الحكومي الروسي ستنخفض من 927 مليار روبل“أي ما يعادل 10 مليارات دولار” في عام 2022 إلى 180 مليار روبل في عام 2026.

وحتى في أفضل الظروف، يظل سجل روسيا في مجال البنية التحتية ضعيفًا.

وفي الشرق الأقصى النائي من روسيا، حيث تعقد المسافات الطويلة والطقس السيء التخطيط والتنفيذ، يكون الوضع أسوأ.

كما أن سوء الإدارة أمر شائع، خاصة أن صناعة النقل في روسيا تهيمن عليها حفنة قليلة من الشركات.

وفي عام 2019، سُجن إيجور بوشكاريوف، العمدة السابق لمدينة فلاديفوستوك التي تُعرف بكونها عاصمة الأعمال التجارية في شرق روسيا، بتهمة الفساد في مشروع طريق.

لكن في خضم الحرب، سيكون من الصعب على روسيا توفير العمالة والخبرات اللازمة لترقية خطوط السكك الحديدية.

علاوة على ذلك، فإن العديد من الدول المشاركة في ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب على خلاف مع بعضها البعض، مما سيجعل التخطيط لأجزاء أخرى من المشروع أمرًا بالغ الصعوبة.

كذلك، تعمل العقوبات أيضًا على عرقلة التقدم في الطرق التي تلتف حول العقوبات، ففي السابق، كانت أوروبا تسعى للاتصال بالصين عبر القطب الشمالي الروسي، لكن هذا الخيار لم يعد ممكنًا.

وتعتمد زيادة السعة على مشاريع البترول والغاز في القطب الشمالي، لكن انسحاب الشركات الغربية يجعل ذلك صعبًا، فعلى سبيل المثال، اضطرت شركة“نوفاتيك”، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، في أبريل إلى تعليق الإنتاج في مشروعها للغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي“أركتيك إل إن جي 2” بسبب نقص مكونات الناقلات.

كما ستواجه شركة السكك الحديدية الروسية المملوكة للدولة صعوبات في استبدال الموردين المفقودين.

وكانت الشركات الوحيدة التي تصنع محامل الكاسيت، التي تستخدمها بعض قطارات الشحن في العربات، عبارة عن مشاريع مشتركة مع شركات أجنبية، علمًا بأن السكك الحديدية الروسية أوقفت استخدام 50 ألف قطار خلال العام الماضي بسبب نقص قطع الغيار والعمالة.

وحتى إذا تمكن المسئولون الروس من زيادة الطاقة الاستيعابية الخاصة بالمسارات الجديدة، فإن الطلب على البضائع ليس مضمونًا، فقد تراكم ما يقرب من 150 ألف حاوية في الشرق الأقصى الروسي بسبب عدم التوازن في التجارة مع الصين.

ويمكن أن يزيد ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب من المنافسة بين روسيا وإيران، اللتين تصدران حاليًا منتجات متشابهة إلى أسواق مختلفة.

كما أن الدول التي لا تفرض عقوبات ستكون قادرة على فرض شروط قاسية، مستغلة محدودية الخيارات الروسية.

وجدير بالذكر أيضًا أن المفاوضات بشأن مشروع“قوة سيبيريا 2′′، وهو خط أنابيب مقترح بين سيبيريا وشمال شرق الصين، توقفت بسبب مطالب الصين للحصول على إعانات.

وفي النهاية، ستعتمد الصين والهند على نمو الاقتصاد الروسي فقط إذا كان السعر مناسبًا، وهذا الأمر يمثل تحديًا بالنسبة لبوتين.