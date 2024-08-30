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تصعيد إسرائيلي في الضفة

8/30/2024 3:11:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تصعيدان خطيران على مدى الأيام الماضية من قبل إسرائيل في الضفة الغربية. الأول عملية عسكرية كبيرة وخطيرة في شمال مدن الضفة ومخيماتها، وصفت أنها غير مسبوقة منذ العام 2002، تهدف إلى إلقاء القبض على عدد من الفلسطينيين، راح ضحيتها 11 شهيدا فلسطينيا، سوقتها إسرائيل من دون أن يرف لها جفن أنها حرب على الإرهاب ولترسيخ الأمن والاستقرار بالضفة، فيما قالت السلطة إنه احتلال غاشم يقتل الأبرياء الفلسطينيين المدنيين العزل. أما الحدث الثاني فهو تصعيدي استفزازي، حيث وزير عامل في الحكومة الإسرائيلية -بن غفير- يؤيد ويدعو لبناء كنس يهودي في الحرم القدسي الشريف المسجد الأقصى، منتقدا ومشككا بالأوضاع القانونية القائمة والمتفق عليها في الحرم القدسي، فيما ردت الخارجية الأردنية أنه بموجب الوصايا الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، فإن المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هي وقف خالص للمسلمين، وأن الأوضاع القائمة هناك كانت وما تزال أنه للمسلمين ومقدس عندهم، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى الرسول الكريم، ويحق للديانات كافة الزيارة ولكن ليس الصلاة أو ممارسة الطقوس الدينية، والزيارة يجب أن تتم بالتنسيق مع أوقاف القدس وليس على شكل اقتحامات.
التصعيدان خطيران قوبلا بإدانات واسعة، وأعيد التذكير بإرهاب المستوطنين وضرورات وقفه، وهما يدلان على الأزمة والانفعالية اللتين تجتاحان عقل الحكومة الإسرائيلية، ومدى إمعانها بالشعبوية الدينية، واستعدادها لقطع كل المحرمات لنيل دعم التطرف الديني الإسرائيلي وأصواته الانتخابية. الحكومة الإسرائيلية بهذه الأفعال توسع الحرب للضفة، وترسل رسالة مفادها بأن عقلية الانتقام مستمرة لا تتوقف، وأنها تهتم بأصوات التشدد الإسرائيلي من مستوطنين وغيرهم، أكثر ما تهتم بالاستقرار الذي يتأتى بجله من العلاقة الطيبة مع الجيران وعلى رأسها الأردن. تصريحات وزراء اليمين المتطرف الإسرائيلي حول الحرم القدسي الشريف مستفزة جدا للأردن، وتقوض فرص السلام والاستقرار، ولا تدع مجالا أمام الأردن إلا التصعيد الذي هو قادر عليه، وأن يوظف أدواته المتاحة كافة لكي يدافع عن مصالحه ويحمي المقدسات من التطرف الإسرائيلي. الأردن قادر على ذلك نعم، ويكفي فقط إذا ما فتحنا الجبهة القانونية الدولية أن تفتح أبوابا من النار على إسرائيل، وأن تلاحق وتعزل دوليا. الأردن قادر على توظيف أدوات أخرى أيضا وسيفعل لا محالة بوجه التشدد والتطرف الاستيطاني والديني الإسرائيلي، ولا مناص من ذلك، فالدول تدافع عن مصالحها بكل ما أوتيت من قوة وأدوات.
توقيت ما يحدث من قبل إسرائيل خطير ومريب، حيث تحاول التأجيج لا التهدئة، وهذا تعارض مباشر مع ما يريده الأردن، ونتنياهو ووزراؤه يستغلون لحظة الانشغال الأميركي بالانتخابات، ومعرفتهم بصعوبة وجود فعالية أميركية فترة الانتخابات، حيث لا مصلحة لأحد بافتعال معارك سياسية مع إسرائيل قد يكون لها تكلفتها على الانتخابات في أميركا.

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