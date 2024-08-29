حياة الماعز وضجيج الفراغ!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) {

فلماذا‭ ‬لم‭ ‬تفتح‭ ‬النتفليكس‭ ‬منصتها‭ ‬لإنتاج‭ ‬فيلم‭ ‬عن‭ ‬الظلم‭ ‬الجماعي‭ ‬الفادح‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬تمارس‭ ‬الإبادة؟‭! ‬ولكن‭ ‬إن‭ ‬أردت‭ ‬التشويه‭ ‬والإساءة‭ ‬لبلد‭ ‬عبر‭ ‬فيلم‭ ‬درامي‭ ‬فإن‭ ‬الحدث‭ ‬أو‭ ‬الحبكة‭ ‬وحدها‭ ‬لا‭ ‬تكفي،‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬تضخيم‭ ‬الحدث‭ ‬ومركزية‭ ‬بطل‭ ‬القصة‭! ‬ولا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬إضافة‭ ‬التوابل‭ ‬العالية‭ ‬الإتقان‭ ‬في‭ ‬التصوير‭ ‬تحديدًا،‭ ‬وفي‭ ‬السيناريو،‭ ‬وفي‭ ‬إسقاط‭ ‬التلميحات‭ ‬الشائنة‭! ‬واستغلال‭ ‬الظرف‭ ‬المعادي‭ ‬وتوظيفه‭ ‬في‭ ‬اصطياد‭ ‬حادثة‭ ‬بعينها،‭ ‬قد‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭! ‬ولكن‭ ‬هنا‭ ‬لا‭ ‬بدّ‭ ‬من‭ ‬تكثيف‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة‭ ‬‮«‬الفردية‮»‬‭ ‬وتحميلها‭ ‬مالا‭ ‬تتسع‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬تعمدّ‭ ‬التشويه‭! ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬الفراغ‭ ‬محملاً‭ ‬بضجيج‭ ‬كبير،‭ ‬يغطي‭ ‬على‭ (‬المصداقية‭ ‬الضائعة‭) ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬تعميم‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬بلد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حالة‭ ‬فردية‭! ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬سرّ‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الضجيج‭ ‬الفارغ‭ ‬حول‭ ‬الفيلم؟‭!‬

{ ‭ ‬هذا‭ ‬الفراغ‭ ‬المليء‭ ‬بالضجيج،‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يوصف‭ ‬به‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬الماعز‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أريد‭ ‬له‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التمويل‭ ‬أو‭ ‬الإنتاج‭ ‬أو‭ ‬الحبكة‭ ‬الدرامية‭ ‬أو‭ ‬الإخراج‭ ‬والتصوير،‭ ‬أُريد‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬يخلق‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬المشاهد،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬ضدّ‭ ‬السعودية‭ ‬وحدها،‭ ‬وإنما‭ ‬ضدّ‭ ‬كل‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭! ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬التأمل‭ ‬والوعي‭ ‬يتم‭ ‬كشف‭ ‬الفراغ‭ ‬والسطحية،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تعميم‭ ‬الحكم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حادثة‭ ‬فردية‭ ‬كان‭ ‬بطلها‭ (‬نجيب‭ ‬محمد‭) ‬من‭ ‬‮«‬كيرلا‮»‬‭ ‬الهندية،‭ ‬يجمع‭ (‬30‭ ‬ألف‭ ‬روبية‭) ‬ليذهب‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬بنظام‭ ‬‮«‬الكفيل‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنه‭ ‬كنظام‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬وفعلت‭ ‬ذلك‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬أخرى‭ ‬منها‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2017‭! ‬الحادثة‭ ‬منقولة‭ ‬عن‭ (‬رواية‭) ‬وليس‭ ‬عن‭ ‬تقرير‭ ‬موثق‭! ‬فأضاف‭ ‬الفيلم‭ ‬إلى‭ ‬خيال‭ ‬الرواية‭ ‬خيالاً‭ ‬مضافًا‭ ‬ومهمًا‭ ‬هو‭ ‬المخيال‭ ‬السينمائي‭ ‬والتصوير‭ ‬العالمي‭ ‬المؤثر،‭ ‬الذي‭ ‬لولاه‭ ‬لما‭ ‬حظي‭ ‬الفيلم‭ ‬بأي‭ ‬اهتمام‭! ‬ولاعتبره‭ ‬كثيرون‭ ‬حادثًا‭ ‬فرديًا‭ ‬لتعرض‭ ‬شخص‭ ‬لظلم‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬آخر،‭ ‬ويحدث‭ ‬مثله‭ ‬وأكثر‭ ‬منه‭ ‬بكثير‭ ‬حوادث‭ ‬وجرائم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬بلدان‭ ‬العالم،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬نفسها‭ ‬وبشكل‭ ‬يومي‭!‬

{ ‭ ‬المهم‭ ‬يذهب‭ ‬‮«‬نجيب‭ ‬محمد‮»‬‭ ‬الهندي‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬للعمل،‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬وفعل‭ ‬مئات‭ ‬الألوف‭ ‬من‭ ‬الهنود‭ ‬والآسيويين‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬كثيرة،‭ ‬فتشاء‭ ‬الصُدف‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬‮«‬ظروف‭ ‬استثنائية‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يتأخر‭ ‬كفيله‭ ‬عن‭ ‬القدوم‭ ‬إلى‭ ‬المطار‭ ‬لاستقباله‭ ‬وصديقه‭ ‬‮«‬حكيم‮»‬،‭ ‬فيلتقطه‭ ‬أحد‭ ‬أصحاب‭ ‬المزارع‭ ‬النائية‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬الربع‭ ‬الخالي‭ ‬وهو‭ ‬ليس‭ ‬بالكفيل‭! ‬ليمارس‭ ‬عليه‭ ‬أنماطًا‭ ‬من‭ ‬الاستعباد،‭ ‬ويجعله‭ ‬يعيش‭ ‬ظروفًا‭ ‬قاسية‭ ‬بين‭ ‬الماعز‭ ‬والجمال،‭ ‬بما‭ ‬يذكرنا‭ ‬بأحوال‭ ‬الرق‭ ‬للعبيد‭ ‬من‭ ‬الأفارقة‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬وأحوال‭ ‬الظلم‭ ‬والقتل‭ ‬والإبادة‭ ‬ضد‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬‮«‬ميانمار‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬الهند‭ ‬نفسها‭! ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬والهند،‭ ‬كان‭ ‬الظلم‭ ‬ممنهجًا‭ ‬واستعماريا‭ ‬وعنصريا،‭ ‬ومن‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭! ‬وليس‭ ‬من‭ (‬فرد‭ ‬خارج‭ ‬عن‭ ‬القانون‭) ‬كما‭ ‬صاحب‭ ‬المزرعة،‭ ‬الذي‭ ‬اختطف‭ ‬نجيب‭ ‬وصاحبه‭ ‬بعيدًا‭ ‬عن‭ ‬الأعين‭ ‬الأمنية‭ ‬وعن‭ ‬الكفيل‭ ‬الأصلي‭!‬

{ ‭ ‬الفيلم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬حبكته‭ ‬ولغة‭ ‬الكلام‭ ‬والجسد‭ ‬والتوظيف‭ ‬التصويري‭ ‬العالمي،‭ ‬حاول‭ (‬التعميم‭) ‬وإطلاق‭ ‬أوصاف‭ ‬على‭ ‬العرب‭ ‬المسلمين،‭ ‬وجعل‭ ‬الحادثة‭ ‬الفردية‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬الرواية‭ ‬إنها‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬التسعينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬جعلها‭ ‬حادثة‭ ‬للحكم‭ ‬على‭ ‬بلد‭ ‬وشعب‭ ‬بأكمله‭!‬

ولذلك‭ ‬أراد‭ ‬الفيلم‭ ‬جعلها‭ ‬كحادثة‭ ‬نموذجًا‭ ‬لحياة‭ ‬الآلاف‭ ‬الذين‭ ‬قال‭ ‬الفيلم‭ ‬عنهم‭ ‬عن‭ ‬تعمدّ‭ ‬إنهم‭ ‬ماتوا‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭! ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬وكل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬تستقطب‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬الهندية،‭ ‬وغالبيتهم‭ ‬العظمى‭ ‬تعيش‭ ‬أوضاعًا‭ ‬عادية‭ ‬لا‭ ‬استثنائية‭ ‬فيها،‭ ‬بل‭ ‬منهم‭ ‬كثيرون‭ ‬يعيشون‭ ‬حياة‭ ‬مرفهة،‭ ‬ويرسلون‭ ‬سنويًا‭ (‬مئات‭ ‬المليارات‭) ‬إلى‭ ‬الهند،‭ ‬دون‭ ‬تعرضهم‭ ‬لأي‭ ‬ظلم‭ ‬أو‭ ‬استعباد،‭ ‬كما‭ ‬حاول‭ ‬الفيلم‭ ‬التعميم‭ ‬فيهما‭! ‬فلماذا‭ ‬يتوافدون‭ ‬بالملايين‭ ‬إذًا‭ ‬حتى‭ ‬الآن؟‭!‬

{ ‭ ‬إن‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬النتفليكس‮»‬‭ ‬المعروفة‭ ‬بانتمائها‭ ‬إلى‭ (‬النخبة‭ ‬العالمية‭ ‬الشريرة‭) ‬التي‭ ‬تحترف‭ ‬صناعة‭ ‬الأزمات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وصناعة‭ ‬الإساءة‭ ‬والتشويه‭ ‬لأي‭ ‬بلد‭ ‬تستهدفه،‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬المليء‭ ‬بالثغرات‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬الفراغ‭ ‬التي‭ ‬يمتلئ‭ ‬بها،‭ ‬محط‭ ‬إثارة‭ ‬واستفزازا‭ ‬وتشويها‭ ‬متعمدا‭ ‬لبلاد‭ ‬الحرمين،‭ ‬المعروفة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬بتقديمها‭ ‬للمساعدات‭ ‬والمعونات‭ ‬الخيرية،‭ ‬وباستقبالها‭ ‬الإنساني‭ ‬سنويا‭ ‬لعشرات‭ ‬الملايين‭ ‬في‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة،‭ ‬وبتطورها‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬وبمكانتها‭ ‬الدينية‭ ‬العالية‭ ‬ومكانتها‭ ‬العربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والإسلامية‭ ‬والدولية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬محطّ‭ ‬حقد‭ ‬وحسد‭ ‬الكثيرين‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬دول‭ ‬مختلفة‭!‬

{ ‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬للفيلم‭ ‬بنظام‭ ‬الكفيل‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إسقاطه‭ ‬كما‭ ‬قلنا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬ومنها‭ ‬السعودية،‭ ‬لأن‭ ‬صاحب‭ ‬المزرعة‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هو‭ ‬الكفيل‭! ‬وإنما‭ ‬أحد‭ ‬الشخوص‭ ‬الأنانية‭ ‬والشريرة،‭ ‬والهند‭ ‬نفسها‭ ‬مليئة‭ ‬بنموذجه‭ ‬وبالأحداث‭ ‬والحوادث‭ ‬اليومية‭ ‬والجرائم‭ ‬الفارقة‭! ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يجعل‭ ‬منها‭ ‬الإعلام‭ ‬أو‭ ‬السينما‭ ‬أداة‭ ‬لضرب‭ ‬الهندوسية‭ ‬أو‭ ‬البوذية‭ ‬فيها‭! ‬كما‭ ‬حاول‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬حياة‭ ‬الماعز‮»‬‭ ‬البناء‭ ‬على‭ (‬حادثة‭ ‬فردية‭) ‬لوصم‭ ‬المسلمين‭ ‬العرب‭ ‬بما‭ ‬ليس‭ ‬فيهم،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬التعميم‭ ‬بدا‭ ‬واضحًا‭ ‬في‭ ‬موتيفات‭ ‬الفيلم‭ ‬والحوار،‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نجيب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الصحراء‭ ‬لاحقًا‭ ‬ليتوجه‭ ‬إلى‭ ‬بلاده،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أنقذه‭ ‬‮«‬مسلم‭ ‬إفريقي‮»‬‭ ‬هو‭ ‬‮«‬إبراهيم‮»‬‭! ‬الحديث‭ ‬يطول‭ ‬وقد‭ ‬نستكمله‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬حول‭ ‬مفارقات‭ ‬وثغرات‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬يسيء‭ ‬للهند‭ ‬نفسها‭ ‬وليس‭ ‬للسعودية‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬وعي‭!!‬