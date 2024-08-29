ترامب يهدد مؤسس فيسبوك.. ((سأرميك في السجن))!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬أضاف‭ ‬في‭ ‬مقاطع‭ ‬من‭ ‬الكتاب‭ ‬المذكور‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نراقبه‭ ‬من‭ ‬كثب،‭ ‬فإذا‭ ‬فعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬فسوف‭ ‬يقضي‭ ‬بقية‭ ‬حياته‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬مصير‭ ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬سيتحايلون‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬موقع‭ ‬بوليتيكو‭.‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬اتهم‭ ‬ترامب‭ ‬مالك‭ ‬فيسبوك‭ ‬بأنه‭ ‬تآمر‭ ‬ضده‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الماضية‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬بايدن‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬وفتحت‭ ‬صورة‭ ‬غير‭ ‬مؤرخة‭ ‬للقاء‭ ‬جمع‭ ‬ترامب‭ ‬مع‭ ‬زوكربيرغ‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬تضمنها‭ ‬الكتاب،‭ ‬كتب‭ ‬المرشح‭ ‬الجمهوري‭: ‬‮«‬كان‭ ‬يأتي‭ ‬إلى‭ ‬المكتب‭ ‬البيضاوي‭ ‬لرؤيتي‭ ‬مصطحبا‭ ‬زوجته‭ ‬اللطيفة‭ ‬للغاية‭ (‬بريسيلا‭) ‬إلى‭ ‬العشاء،‭ ‬وكان‭ ‬لطيفًا‭ ‬جدا،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يخطط‭ ‬دوما‭ ‬وراء‭ ‬الكواليس‭ ‬لمؤامرة‭ ‬ضد‭ ‬الرئيس‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬كاتبا‭: ‬‮«‬أخبرني‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أحد‭ ‬مثل‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬وجه‭ ‬منصته‭ ‬ضدي‮»‬‭. ‬ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬التحذير‮»‬‭ ‬أحدث‭ ‬هجوم‭ ‬يشنه‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬زوكربيرغ،‭ ‬الذي‭ ‬اتهمه‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬بالتدخل‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭. ‬أتى‭ ‬ذلك‭ ‬بعدما‭ ‬اتخذت‭ ‬شركة‭ ‬ميتا‭ (‬فيسبوك‭) ‬خطوات‭ ‬لطمأنة‭ ‬المحافظين‭ ‬بأنها‭ ‬لن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حملة‭ ‬الانتخابات‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭.‬

كما‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬رسالة‭ ‬بعثها‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ميتا‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬القضاء‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬جيم‭ ‬جوردان‭ (‬جمهوري‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬أوهايو‭) ‬‮«‬أقر‭ ‬فيها‭ ‬بأن‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬ضغطت‭ ‬مرارًا‭ ‬وتكرارًا‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬على‭ ‬شركته‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إزالة‭ ‬بعض‭ ‬المنشورات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكورونا‮»‬‭.‬

وكتب‭ ‬زوكربيرغ‭ ‬في‭ ‬الرسالة‭ ‬المذكورة‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬ضغطت‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فرض‭ ‬رقابة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬محتوى‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬فيها‭ ‬تعليقات‭ ‬فكاهية‭ ‬وساخرة‭!‬

كذلك،‭ ‬جدد‭ ‬الإقرار‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬اعترف‭ ‬به‭ ‬سابقا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ميتا،‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬فيسبوك‭ ‬وإنستغرام‭ ‬وواتساب‭ ‬وثريدز،‭ ‬أخطأت‭ ‬في‭ ‬قمع‭ ‬قصة‭ ‬نيويورك‭ ‬بوست‭ ‬سنة‭ ‬2020‭ ‬حول‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬المحمول‭ ‬الخاص‭ ‬بهانتر‭ ‬بايدن،‭ ‬نجل‭ ‬الرئيس‭ ‬الحالي‭.‬

لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬شركته‭ ‬غيرت‭ ‬سياساتها‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭.‬

وكانت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الجمهورية‭ ‬قد‭ ‬شككت‭ ‬مرارا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬بسياسات‭ ‬تعديل‭ ‬ومراقبة‭ ‬المحتوى‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الرئيسية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬زوكربيرغ‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أطلق‭ ‬مؤخرًا‭ ‬عدة‭ ‬تعليقات‭ ‬إيجابية‭ ‬حول‭ ‬ترامب‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬محاولة‭ ‬اغتياله‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬ترامب‭ ‬وروحه‭ ‬القتالية‭ ‬التي‭ ‬تجلت‭ ‬بعيد‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليه،‭ ‬حين‭ ‬قام‭ ‬مجددا‭ ‬رافعا‭ ‬قبضته‭ ‬في‭ ‬الهواء،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‭ ‬كانت‭ ‬مؤثرة‭ ‬جداً‭. ‬كذلك‭ ‬تعهد‭ ‬بعدم‭ ‬دعم‭ ‬أي‭ ‬مرشح‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬أو‭ ‬الجمهوريين‭.‬