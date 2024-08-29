الحكومة تؤكد دعمها لـ“مكافحة الفساد” لحماية المال العام



وأكَّد الخصاونة خلال اللِّقاء دعم الحكومة لجهود الهيئة في تعزيز منظومة النَّزاهة الوطنيَّة وحماية المال العام وفق أحكام القانون، مشيراً إلى الدور المهم للهيئة في مختلف المجالات والقطاعات.



كما أشار إلى أهميَّة تطوير الآليَّات الرَّقابيَّة ومواكبة المستجدَّات والمعايير الحديثة في تعزيز منظومة النَّزاهة والشَّفافية، وتأهيل الطَّواقم العاملة وتدريبها، مشيداً بالجهود التي بذلتها الهيئة في هذا المجال.



بدوره، عرض رئيس هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهنَّد حجازي أبرز ما تضمَّنه التَّقرير، وجهود الهيئة في تعزيز منظومة النَّزاهة الوطنيَّة وفق أحكام القانون، لافتاً إلى أنَّ الهيئة تركِّز على تعزيز معايير الوقاية والرَّدع الاستباقي ومقاومة الفساد الانطباعي، من خلال تعزيز سُبُل الشَّفافيَّة والتَّدريب والتَّثقيف على تطبيق التَّشريعات.



وأشار حجازي إلى وجود مركز تدريب مختصّ للتَّوعية والتَّثقيف، بالإضافة إلى عقد شراكات مع هيئات ومؤسَّسات وطنيَّة من أجل تعزيز قيم النَّزاهة والشَّفافيَّة وضمان سيادة القانون.