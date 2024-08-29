الحكومة تؤكد دعمها لـ“مكافحة الفساد” لحماية المال العام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تسلَّم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الخميس نسخة من التَّقرير السَّنوي لهيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023م، وذلك لدى استقباله رئيس الهيئة الدكتور مهنَّد حجازي، بحضور وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي وأعضاء مجلس الهيئة.
وأكَّد الخصاونة خلال اللِّقاء دعم الحكومة لجهود الهيئة في تعزيز منظومة النَّزاهة الوطنيَّة وحماية المال العام وفق أحكام القانون، مشيراً إلى الدور المهم للهيئة في مختلف المجالات والقطاعات.
كما أشار إلى أهميَّة تطوير الآليَّات الرَّقابيَّة ومواكبة المستجدَّات والمعايير الحديثة في تعزيز منظومة النَّزاهة والشَّفافية، وتأهيل الطَّواقم العاملة وتدريبها، مشيداً بالجهود التي بذلتها الهيئة في هذا المجال.
بدوره، عرض رئيس هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهنَّد حجازي أبرز ما تضمَّنه التَّقرير، وجهود الهيئة في تعزيز منظومة النَّزاهة الوطنيَّة وفق أحكام القانون، لافتاً إلى أنَّ الهيئة تركِّز على تعزيز معايير الوقاية والرَّدع الاستباقي ومقاومة الفساد الانطباعي، من خلال تعزيز سُبُل الشَّفافيَّة والتَّدريب والتَّثقيف على تطبيق التَّشريعات.
وأشار حجازي إلى وجود مركز تدريب مختصّ للتَّوعية والتَّثقيف، بالإضافة إلى عقد شراكات مع هيئات ومؤسَّسات وطنيَّة من أجل تعزيز قيم النَّزاهة والشَّفافيَّة وضمان سيادة القانون.
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