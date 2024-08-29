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قلق أممي وأوروبي من التطورات في الضفة

8/29/2024 6:12:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN- عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من التطورات بالضفة الغربية، ومن ذلك العملية العسكرية في جنين وطولكرم وطوباس، التي أسفرت عن سقوط ضحايا وتدمير البنية التحتية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة -في بيان له- إن "غوتيريش يندد بفقدان الأرواح بمن في ذلك الأطفال، ويدعو لوقف فوري لهذه العمليات، ويحث قوات الأمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم استخدام القوة المميتة دون ضرورة، من أجل حماية الأرواح".

وحسب البيان، عبر غوتيريش عن "قلقه العميق من التصريحات والتصرفات الخطيرة والمستفزة الصادرة من قبل وزير إسرائيلي في الأماكن المقدسة في القدس"، مشددا على أهمية الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمين العام "قلق جدا إزاء الوضع بالضفة الغربية". وأضاف أن "محاولات تغيير الوضع القائم في القدس تشعل الوضع".

من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي "يريد وقفا لإطلاق النار في الضفة الغربية في أقرب وقت"، وأضاف -في مقابلة خاصة للجزيرة- أن سكان الضفة الغربية "يعانون على الصعيد الإنساني".

بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "يجب ألا تكون العملية العسكرية الإسرائيلية الكبيرة في الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لتوسيع الحرب في غزة والتدمير الكامل".

وأضاف بوريل أن "المقارنة التي أجراها وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لا سيما بشأن إجلاء الفلسطينيين، تهدد بزيادة زعزعة الاستقرار".

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