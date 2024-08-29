إسرائيل تعين عميدا في الجيش رئيسا مدنيا لغزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أناستحدث منصباً جديداً، يتولى رئيسه الملف المدني-الإنساني في قطاع غزة ، لافتة إلى أن من تولى هذا المنصب هو ضابط كبير برتبة "عميد".

الصحيفة أشارت إلى أن قرارًا (لم يُعلن عنه رسميًّا) صدر بترقية العقيد إلعاد غورين إلى رتبة "عميد"، وتكليفه بالمنصب الجديد الذي يحمل مسمى "رئيس الجهود الإنسانية-المدنية في قطاع غزة"، ليكون تابعًا لمكتب منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية الذي أُضيف القطاع لمهام عمله عقب الحرب؛ إذ كان مقتصرًا على الضفة .

ولفتت إلى أن أحد أسباب استحداث هذا المنصب هو أنه سيعد خطوة“مصيرية”، وتمهيد الطريق أمام الصفقة، مضيفة أن خطوة من هذا النوع "تعد تحولًا جوهريًا في رؤية الجيش للملف الإنساني في قطاع غزة".

ووفق الصحيفة، قرر جيش الاحتلال إجراء هذه الخطوة، بمصادقة المستوى السياسي؛ لتيسير عمليات إدخال المساعدات "بما يخدم مصالح إسرائيل".

وأضافت أن الخطوة تحمل مغزى مهمًّا، وتعني أنه للمرة الأولى منذ بدء الحرب، يقرر الجيش الاسرائيلي تولي ملف الشؤون المدنية ـ الإنسانية لقطاع غزة. كما تعني أن الجيش الإسرائيلي يعترف للمرة الأولى بأنه إلى جوار العمليات العسكرية، يتعين القيام بجهود إضافية بشأن الملف الإنساني والتعامل معه.

وأكدت أن الملف المدني يحمل أهمية كبيرة لدرجة تخصيص منصب جديد وتكليف ضابط برتبة عميد لتوليه، مع الإشارة إلى أن ضابطاً بهذه الرتبة العسكرية يمكنه قيادة فرقة كاملة في الجيش.

كما أوضحت أن من بين أسباب استحداث هذا الدور، هو عدم قدرة مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، على تخصيص موارد لإدارة الملف المدني في غزة.

وسيكون من بين أدوار المنصب الجديد، التنسيق مع المجتمع الدولي مع الحفاظ على مصالح إسرائيل، وفق الصحيفة، التي أشارت إلى أن الجيش أصبح المسؤول عن ملف المساعدات الإنسانية في غزة.

ووفق الصحيفة، كانت المشاهد الخاصة بدخول شاحنات المساعدات وسيطرة حماس عليها، تظهر الحركة على أنها ما زالت قائمة، وتظهر رئيسها يحيى السنوار أمام العالم وكأنه بطل، لذا سيحدث العكس حين تصبح المساعدات الإنسانية في قبضة الجيش الإسرائيلي، وفق الصحيفة.



وتابعت: من بين الأسباب الأخرى هي أن السيطرة العسكرية وحدها لم تكن كافية، من وجهة نظر إسرائيلية، لإعلان النصر على "حماس"؛ إذ تطلب تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على الحركة عسكريًا ومدنيًا، تولي زمام الشؤون المدنية-الإنسانية.

وذهبت إلى أن تلك الخطوة تأتي أيضًا كبديل لفشل محاولات الجيش التواصل مع قادة العشائر الفلسطينية في غزة، وأرجعت هذا الفشل إلى تدخل حماس لوأد مثل هذه المحاولات .

وخلصت إلى أن إسرائيل بهذه الطريقة "صادرت" ملف توزيع المساعدات من الحركة، وهو عنصر مهم في إزالة سلطتها المدنية وسلب شرعيتها وصورتها كصاحبة سيادة في أعين سكان غزة. كما أن القرار الجديد يعد أرضية لفرض واقع مختلف عقب الحرب.