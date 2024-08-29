الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 41 معتقلا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 41 معتقلا.
وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان، صدر اليوم الخميس، أن عدد المعتقلين الإداريين حتى بداية شهر آب/أغسطس الجاري بلغ أكثر من 3432.
وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):
1.
زاهر عفيف محمد ششتري/ نابلس (6 أشهر).
2.
عبد المعز محمد يوسف بشارات/طمون (4 أشهر).
3.
ماهر عفيف محمد ششتري/نابلس (6 أشهر).
4.
عدي أحمد علي الشيخ /مراح رباح (6 أشهر).
5.
خالد رائد خالد الشيخ/بدو/ (4 أشهر).
6.
حسن رايق محمد حسين/مخيم نور الشمس/ (4 أشهر).
7.
ليث فواز فوزي شرقاوي/زبابده/ (6 أشهر).
8.
صلاح يحيى موسى عراعرة/عناتا (4 أشهر).
9.
أنس نضال ظاهر محمد الصباح (3 أشهر).
10.
مؤمن خضر شوكت عبد الشيخ/العيزرية (4 أشهر).
11.
أحمد محمود علي شراكة/عنبتا (3 أشهر).
12.
خالد محمود قاسم عبد الله/جنين (4 أشهر).
13.
أيمن رجب فهمي مصري/نابلس (4 أشهر).
14.
عبد الرحمن جهاد عبد المجيد بني عودة/طمون (4 أشهر).
15.
حبيب علي عبد الله طه/الخليل (6 أشهر).
16.
علي واصف عمارة/مخيم طولكرم (4 أشهر).
17.
عبد الفتاح فايز شريف سعيد/طولكرم (4 أشهر).
18.
أحمد محمد عمر عليان/طولكرم (3 أشهر).
19.
قصي عدنان صبري مطير/بيت لحم (4 أشهر).
20.
يونس راضي يونس طباخي/الخليل (5 أشهر).
21.
أحمد محمد مرجان جميعان مرجان/مخيم عسكر (6 أشهر).
22.
علي ياسر أحمد عبيات/أريحا (4 أشهر).
23.
مأمون حسن شريف حميدة/ (6 أشهر).
24.
هاني باسل سالم العرينات/أريحا (6 أشهر).
25.
محمد صالح عبد حامد/سلواد (4 أشهر).
26.
عبد القادر أحمد عبد القادر/قباطية (شهرين).
27.
نواف إبراهيم محمد عامر/كفر قليل (شهرا).
28.
محمود إبراهيم محمد طقاطقة/بيت فجار (4 أشهر).
29.
آدم أحمد فخري سلمي/قلقيلية (3 أشهر).
30.
عزمي حسين عبد الوالي بني عودة/طمون (4 أشهر).
31.
سيف الله عدنان إسماعيل زيد/يعبد (6 أشهر).
32.
داود محمد داود نصار/جنين (6 أشهر).
33.
علاء صبحي محمد حمادة/مخيم بلاطة (4 أشهر).
34.
عبد الرحمن طارق حسن عقيلة/أريحا (6 أشهر).
35.
سيف عدنان جمال شاويش/عقبة (6 أشهر).
36.
شداد عبد الله علي عارضة/عرابة (4 أشهر).
37.
صهيب محمد إبراهيم زايد/مخيم قلنديا (3 أشهر).
38.
محمد عبد الرحيم نافز عبد العال/كفر نعمة (6 أشهر).
39.
حسن عبد العزيز محمود أبو سعدة/مخيم عسكر (6 أشهر).
40.
عبد الله محمود صالح يحيى/دير غطاس (4 أشهر).
41.
عماد الدين علاء صبحي حمادة/نابلس (4 أشهر).
MENAFN29082024000205011050ID1108614643