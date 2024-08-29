الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 41 معتقلا

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 41 معتقلا.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان، صدر اليوم الخميس، أن عدد الإداريين حتى بداية شهر آب/أغسطس الجاري بلغ أكثر من 3432.

وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):

1.

زاهر عفيف محمد ششتري/ نابلس (6 أشهر).

2.

عبد المعز محمد يوسف بشارات/طمون (4 أشهر).

3.

ماهر عفيف محمد ششتري/نابلس (6 أشهر).

4.

عدي أحمد علي الشيخ /مراح رباح (6 أشهر).

5.

خالد رائد خالد الشيخ/بدو/ (4 أشهر).

6.

حسن رايق محمد حسين/مخيم نور الشمس/ (4 أشهر).

7.

ليث فواز فوزي شرقاوي/زبابده/ (6 أشهر).

8.

صلاح يحيى موسى عراعرة/عناتا (4 أشهر).

9.

أنس نضال ظاهر محمد الصباح (3 أشهر).

10.

مؤمن خضر شوكت عبد الشيخ/العيزرية (4 أشهر).

11.

أحمد محمود علي شراكة/عنبتا (3 أشهر).

12.

خالد محمود قاسم عبد الله/جنين (4 أشهر).

13.

أيمن رجب فهمي مصري/نابلس (4 أشهر).

14.

عبد الرحمن جهاد عبد المجيد بني عودة/طمون (4 أشهر).

15.

حبيب علي عبد الله طه/الخليل (6 أشهر).

16.

علي واصف عمارة/مخيم طولكرم (4 أشهر).

17.

عبد الفتاح فايز شريف سعيد/طولكرم (4 أشهر).

18.

أحمد محمد عمر عليان/طولكرم (3 أشهر).

19.

قصي عدنان صبري مطير/بيت لحم (4 أشهر).

20.

يونس راضي يونس طباخي/الخليل (5 أشهر).

21.

أحمد محمد مرجان جميعان مرجان/مخيم عسكر (6 أشهر).

22.

علي ياسر أحمد عبيات/أريحا (4 أشهر).

23.

مأمون حسن شريف حميدة/ (6 أشهر).

24.

هاني باسل سالم العرينات/أريحا (6 أشهر).

25.

محمد صالح عبد حامد/سلواد (4 أشهر).

26.

عبد القادر أحمد عبد القادر/قباطية (شهرين).

27.

نواف إبراهيم محمد عامر/كفر قليل (شهرا).

28.

محمود إبراهيم محمد طقاطقة/بيت فجار (4 أشهر).

29.

آدم أحمد فخري سلمي/قلقيلية (3 أشهر).

30.

عزمي حسين عبد الوالي بني عودة/طمون (4 أشهر).

31.

سيف الله عدنان إسماعيل زيد/يعبد (6 أشهر).

32.

داود محمد داود نصار/جنين (6 أشهر).

33.

علاء صبحي محمد حمادة/مخيم بلاطة (4 أشهر).

34.

عبد الرحمن طارق حسن عقيلة/أريحا (6 أشهر).

35.

سيف عدنان جمال شاويش/عقبة (6 أشهر).

36.

شداد عبد الله علي عارضة/عرابة (4 أشهر).

37.

صهيب محمد إبراهيم زايد/مخيم قلنديا (3 أشهر).

38.

محمد عبد الرحيم نافز عبد العال/كفر نعمة (6 أشهر).

39.

حسن عبد العزيز محمود أبو سعدة/مخيم عسكر (6 أشهر).

40.

عبد الله محمود صالح يحيى/دير غطاس (4 أشهر).

41.

عماد الدين علاء صبحي حمادة/نابلس (4 أشهر).