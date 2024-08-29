جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة قادمة من سوريا

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أعلنت إسرائيل الخميس، اعتراض طائرة مسيرة "كانت في طريقها من سوريا" قبل الوصول إلى الأجواء الإسرائيلية.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "اعترضت الدفاعات الجوية مسيرة كانت في طريقها من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية ولم تخرق الأجواء"، مشيرا إلى "عدم وقوع إصابات".

ومن جهة ثانية، قال الجيش الإسرائيلي، إنه أهدافا "لحزب الله" في لبنان.

وقال: "أغارت طائرات حربية في وقت سابق اليوم على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا في جنوب لبنان".

وأضاف: "كما قصف جيش الاحتلال بالمدفعية منطقة يارين في جنوب لبنان".

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين شهيد وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما خلّف أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.