جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة قادمة من سوريا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- أعلنت إسرائيل الخميس، اعتراض طائرة مسيرة "كانت في طريقها من سوريا" قبل الوصول إلى الأجواء الإسرائيلية.
وقال جيش الاحتلال في بيان: "اعترضت الدفاعات الجوية مسيرة كانت في طريقها من سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية ولم تخرق الأجواء"، مشيرا إلى "عدم وقوع إصابات".
ومن جهة ثانية، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف أهدافا "لحزب الله" في لبنان.
وقال: "أغارت طائرات حربية في وقت سابق اليوم على مباني عسكرية لحزب الله في كفركلا في جنوب لبنان".
وأضاف: "كما قصف جيش الاحتلال بالمدفعية منطقة يارين في جنوب لبنان".
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين شهيد وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما خلّف أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
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