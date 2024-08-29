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مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي يوقع مذكرة تعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لتمكين الشباب

8/29/2024 6:04:56 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقَّع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، في العاصمة البريطانية لندن، مذكرة تعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية لإطلاق برنامج "القيادة في التعايش السلمي"، ويتضمن دورات تدريبية وتعليمية لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في إرساء قيم التسامح والحوار الديني والثقافي، وإتقان أساليب التفاوض والوساطة في تسوية الصراعات، ونقل خبراتهم إلى الأجيال المقبلة.
ورفع الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، على دعم جلالته الدائم لبرامج وأنشطة المركز وقيادته الحكيمة للمبادرات العالمية الرائدة والمستنيرة لمملكة البحرين في إعلاء قيم التسامح والسلام والتعايش السلمي، وتعزيز التقارب والحوار بين الأديان والحضارات، بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب بمناسبة توقيع مذكرة التعاون مع السفير الدكتور خالد غانم الغيث الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، عن اعتزازه بالشراكة الأخوية والاستراتيجية الوثيقة والمتميزة بين الجهتين، وما يجمعهما من روابط مشتركة وقيم إنسانية راسخة تنشد إحلال الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي والدولي، والتعايش والتفاهم والوئام بين الثقافات والحضارات والأديان.
وثمن رئيس مجلس الأمناء التعاون المثمر مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، ومقرها أبوظبي، في عقد البرامج والدورات التعليمية والتدريبية والفعاليات المشتركة في إعداد قيادات شابة مثقفة وواعية بأهمية التضامن في نشر ثقافة السلام والحوار في حل النزاعات، ومكافحة التعصب والكراهية، من أجل خير البشرية والأجيال المقبلة وحقوقها في العيش بأمان وسلام ورخاء في ظل مستقبل أكثر إشراقًا.
من جانبه، عبَّر الدكتور خالد الغيث عن تقديره للتعاون البنَّاء مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في إطلاق برنامج "القيادة في التعايش السلمي"، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين في تعزيز قيم التعايش والتضامن والتآخي الإنساني، وتغليب الحلول السلمية في تسوية الصراعات ونبذ العنف والتطرف، ودعم وتمكين الشباب، والثقة في قدراتهم على إرساء السلام وخدمة الإنسانية.

ويأتي برنامج "القيادة في التعايش السلمي" ضمن إطار "برنامج الملك حمد للقيادة في التعايش السلمي" الذي أطلقه مركز الملك حمد للتعايش السلمي بالتعاون مع مؤسسة الإيمان بالقيادة ومعهد 1928 التابع لجامعة أوكسفورد.

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