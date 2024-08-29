خلل حاسوبي كبير يعطل خدمات مطار إقليمي ومؤسسات عامة في هولندا

(MENAFN
) شهدت هولندا يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس خللاً حاسوبياً كبيراً أدى إلى تعطيل واسع النطاق في خدمات مطار إقليمي وعدد من المؤسسات العامة، تسبب انقطاع الشبكة في توقف تام لعمليات مطار إيندهوفن، الواقع في جنوب شرق البلاد ويخدم حوالي ثلاثين وجهة دولية، ووفقاً لموقع المطار على الإنترنت، توقفت عمليات الملاحة الجوية بسبب فشل الشبكة، مما أدى إلى توقف الطائرات على المدرج، ويعكس هذا الاضطراب الاعتماد الحاسم على البنية التحتية الشبكية القوية والموثوقة في عمليات المطارات ويبرز التأثيرات التشغيلية الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن فشل هذه الأنظمة.
بالإضافة إلى الفوضى التي شهدها المطار، أثّر انقطاع الشبكة على عدة مؤسسات عامة رئيسية في هولندا. أفادت خفر السواحل بأنها لم تتمكن من تلقي الاتصالات عبر الهاتف أو الراديو بسبب الخلل، وحثت الأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة على الاتصال بالرقم 112. وبالمثل، أصبح مركز اتصال الشرطة العسكرية الهولندية غير متاح، مما زاد من الاضطراب في السلامة العامة وخدمات الطوارئ، ورغم هذه المشاكل، تمكن مطار سخيبول، وهو مركز رئيسي في أوروبا بالقرب من أمستردام، من الاستمرار في العمل بشكل طبيعي، مما يشير إلى أن الانقطاع كان محلياً بدلاً من أن يكون على مستوى جميع المطارات في البلاد.
في حين يأتي هذا الانقطاع الشبكي الأخير بعد حادث عالمي سابق الشهر الماضي، حيث تسبب خلل حاسوبي رئيسي في تعطيل واسع النطاق في شركات الطيران والبنوك ووسائل الإعلام بسبب تحديث برنامج مكافحة الفيروسات الإشكالي، تبرز تكرار هذه الأخطاء هشاشة البنية التحتية الحيوية أمام الفشل التكنولوجي والحاجة إلى أنظمة أكثر مرونة لمنع وتخفيف تأثير المشكلات المماثلة في المستقبل.
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