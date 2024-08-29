إتش إم دي جلوبال تعلن عن هاتف جديد بتصميم كلاسيكي تحت علامة باربي

(MENAFN
) أعلنت شركة إتش إم دي جلوبال، المسؤولة عن هواتف
تحمل علامة نوكيا
التجارية، عن شراكتها مع شركة ماتيل الشهيرة لإطلاق هاتف "إتش إم دي باربي"، وهو هاتف "زد فليب بينك" يعيد تقديم التصميم الكلاسيكي مع بعض ميزات الهواتف الذكية الحديثة، بسعر 99 جنيه إسترليني (حوالي 131.24 دولار أمريكي)، يعتبر هاتف باربي جهازاً وظيفياً يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية، ومع ذلك، على عكس معظم الهواتف الذكية المتاحة في السوق، لا يدعم الهاتف الوصول إلى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يوفر تجربة أبسط تشبه الهواتف المحمولة السابقة، ويتماشى إطلاق الهاتف مع احتفالات الذكرى الـ65 لعلامة باربي التجارية، ويستفيد من الجاذبية العاطفية للعلامة التجارية الشهيرة، كما يأتي هذا التوقيت بعد نجاح فيلم باربي الذي تم عرضه العام الماضي وقام ببطولته مارجوت روبي، والذي أصبح ضربة عالمية محققا إيرادات قدرها 1.4 مليار دولار في شباك التذاكر.
كما تتوقع تحليلات السوق من شركة " سي سي انسايتي" أن يكون الهاتف المميز بموضوع باربي ناجحاً بشكل كبير، خصوصاً في سوق المملكة المتحدة، وتقدّر الشركة أن إتش إم دي جلوبال قد تبيع أكثر من 400,000 وحدة من هاتف باربي، مستفيدة من توفره من خلال تجار التجزئة الرئيسيين مثل فودافون وأرجوس، وتعكس الشعبية المتوقعة للهاتف اتجاهاً متزايداً بين المستهلكين الذين يبحثون عن أجهزة موبايل أبسط وأقل تشتيتاً، ومن خلال استهداف المشترين الذين يشعرون بالحنين إلى الماضي ومعجبي علامة باربي، تسعى إتش إم دي جلوبال إلى تقديم هاتف باربي كمنتج فريد يبرز في سوق مزدحم بالهواتف الذكية ذات التقنية العالية، ويتزامن إطلاق الجهاز أيضاً مع تجدد الاهتمام بالتكنولوجيا ذات الطابع الكلاسيكي، مدفوعاً بالرغبة في استراحة من العالم الرقمي المتصل بشكل دائم.
كذلك تشتهر شركة إتش إم دي جلوبال، التي تتخذ من فنلندا مقراً لها، بدعم من عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وكوالكوم، بإحيائها للذكريات من خلال إعادة تقديم نماذج هواتف كلاسيكية بميزات بسيطة للهواتف الذكية، ويشمل ذلك إعادة إصدار هواتف نوكيا الشهيرة مثل 3210 و3310، والتي كانت محبوبة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بسبب متانتها ووظيفتها البسيطة، ومع تقديم هاتف باربي القابل للطي، تستمر إتش إم دي في هذه الاستراتيجية من خلال دمج الجمالية القديمة مع الوظائف الحديثة المحدودة، مستهدفة شريحة سوقية نادرة تقدر البساطة والحنين إلى الماضي والتجارب المميزة للعلامات التجارية.
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