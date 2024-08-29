مؤشر نيكاي يرتفع مدعوماً بتراجع قيمة الين وتباين في نتائج الأسهم

(MENAFN
) أنهى مؤشر نيكاي جلسة تداولاته يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس على ارتفاع، مدفوعًا بشكل رئيسي بالانخفاض المستمر في قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي، وأغلق المؤشر عند 38,371.76 نقطة، بزيادة قدرها 0.22 بالمئة، مما عكس الاتجاه الهبوطي الذي شهدته بداية اليوم، وقد قدم ضعف الين المستمر دعمًا للمؤشر، حيث تستفيد الشركات التي تعتمد على الصادرات من انخفاض قيمة الين الذي يحسن قدرتها التنافسية، ومع ذلك، أظهر مؤشر توبكس الأوسع انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.08 بالمئة، مما يشير إلى مشاعر متباينة في السوق عبر القطاعات المختلفة.
وفي قطاع أشباه الموصلات، كانت حركة الأسهم متباينة، مما يعكس حالة عدم اليقين الأوسع في صناعة التكنولوجيا، وشهدت شركة أدفانتس، المعروفة بتوفير معدات اختبار الشرائح لشركات مثل نيفيديا، زيادة قوية بنسبة 4.18 بالمئة، مما يجعلها أكبر زيادة نقاط على مؤشر نيكاي، كما ارتفعت أسهم شركة ليزر تك، المرتبطة أيضًا بالقطاع، بنسبة 4.19 بالمئة، وفي المقابل، شهدت شركة توكيو الكترون، المصنعة الأخرى لمعدات اختبار الشرائح، انخفاضًا طفيفًا، مما يعكس بعض الحذر بين المستثمرين، وفي الوقت نفسه، سجلت مجموعة سوفبانك كورب، لاعب رئيسي في استثمارات الشركات الناشئة المرتكزة على الذكاء الاصطناعي، انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.29 بالمئة، مما يشير إلى القلق بشأن ربحية وتقييم مشروعاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وسط تقلبات الين، وقد استمر تأثير انخفاض قيمة الين، الذي بلغ حوالي 0.4 بالمئة ليصل إلى 144.47 لكل دولار خلال التداول، في التأثير على ديناميات السوق.
في حين أظهرت أسهم صناعة السيارات نتائج متباينة، مما يبرز ردود الأفعال المتنوعة داخل قطاع التصنيع الياباني، وشهدت شركة تويوتا موتور كورب زيادة قوية بنسبة 3.88 بالمئة، بينما سجلت شركة هوندا كورب زيادة أكثر تواضعًا بلغت 0.7 بالمئة، ومع ذلك، لم تستفد جميع الشركات المصنعة للسيارات؛ حيث انخفضت أسهم نيسان ومازدا بنسبة 0.65 بالمئة و0.16 بالمئة على التوالي، نظرًا لعوامل محددة تتعلق بالشركات نفسها ومعنويات السوق العامة، ومن جهة أخرى، تصدرت مجموعة راكوتين الارتفاعات على مؤشر نيكاي، حيث ارتفعت بنسبة 9.19 بالمئة بعد أن رفع عدة محللين هدفهم السعري للمجموعة، مما يعكس التفاؤل بشأن آفاق نموها المستقبلية، وبشكل عام، تعكس الأداء المتباين للقطاعات المختلفة مشاعر المستثمرين المعقدة التي شكلتها تحركات العملة والعوامل الخاصة بالقطاعات والظروف الاقتصادية الأوسع.
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