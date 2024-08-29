التربية: إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة الثانية) السبت المقبل

التربية: إعلان نتائج الثانوية العامة (الدورة الثانية) السبت المقبل
التاريخ
8/29/2024 5:15:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN-
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور، أن موعد نتائج الثانوية العامة للعام 2024 (الدورة الثانية) سيكون بعد غد السبت، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.
MENAFN29082024000205011050ID1108614373
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.