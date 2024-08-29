أهالي مخيم الفارعة يشيعون شهداءهم الأربعة

MENAFN - Palestine News ) طوباس / PNN- شيع أهالي مخيم الفارعة جنوب طوباس، اليوم الخميس، شهداء المخيم الأربعة، الذين ارتقوا، فجر أمس، خلال عدوان الاحتلال الذي استمر يوما.

وانطلق موكب تشييع الشهداء الأربعة من بلدة طمون جنوب شرق طوباس، وصولا إلى مخيم الفارعة، حيث تم الشهداء إلى منازل ذويهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم.

وحمل المشيعون الشهداء على الأكتاف في مسيرة جابت المخيم، منددين بجرائم الاحتلال خلال عدوانه المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ثم أدى أهالي المخيم صلاة الجنازة على الشهداء في مركز الشهيد صلاح خلف، وتمت مواراتهم الثرى في مقبرة المخيم.

يُذكر أن الشهداء الأربعة ارتقوا نتيجة تنفيذ الاحتلال قصفا بطائرة مسيرة على المخيم، وهم: الشقيقان مراد مسعود جعايصة (13 عاما)، ومحمد مسعود جعايصة (17 عاما)، وأحمد صالح نبريصي (23 عاما)، وإبراهيم عبد القادر غنيمي (22 عاما)، بالإضافة إلى إصابة 8 مواطنين آخرين جراء القصف.