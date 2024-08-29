أهالي مخيم الفارعة يشيعون شهداءهم الأربعة

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس / PNN- شيع أهالي مخيم الفارعة جنوب طوباس، اليوم الخميس، شهداء المخيم الأربعة، الذين ارتقوا، فجر أمس، خلال عدوان الاحتلال الذي استمر يوما.
وانطلق موكب تشييع الشهداء الأربعة من بلدة طمون جنوب شرق طوباس، وصولا إلى مخيم الفارعة، حيث تم نقل الشهداء إلى منازل ذويهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم.
وحمل المشيعون الشهداء على الأكتاف في مسيرة جابت المخيم، منددين بجرائم الاحتلال خلال عدوانه المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ثم أدى أهالي المخيم صلاة الجنازة على الشهداء في مركز الشهيد صلاح خلف، وتمت مواراتهم الثرى في مقبرة المخيم.
يُذكر أن الشهداء الأربعة ارتقوا نتيجة تنفيذ الاحتلال قصفا بطائرة مسيرة على المخيم، وهم: الشقيقان مراد مسعود جعايصة (13 عاما)، ومحمد مسعود جعايصة (17 عاما)، وأحمد صالح نبريصي (23 عاما)، وإبراهيم عبد القادر غنيمي (22 عاما)، بالإضافة إلى إصابة 8 مواطنين آخرين جراء القصف.
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