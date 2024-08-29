الخارجية الامريكية تفرض عقوبات على كيان استيطاني واحد افراده

MENAFN - Palestine News ) واشنطن /PNN / اعلنت وزارة الخارجية الامريكية اتخاذ اجراءات عقابية ضد كيان استيطاني واحد الافراد في المستوطنات لتنفيذهم اعتداءات على الاراضي المواطنيين الفلسطينيين .

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الامريكية ان

الولايات المتحدة تتخذ اليوم إجراءات إضافية ضد من يشاركون في أنشطة عنيفة هناك أو يوفرون الدعم المالي لها، وذلك ضمن جهودعا الرامية إلى معالجة المستويات الفائقة لانعدام الاستقرار وأعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية انها قررت فرض عقوبات على منظمة“هاشومير يوش” (Hashomer Yosh)، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية توفر الدعم المادي موقع مزرعة ميتاريم (Meitarim Farm) الذي سبق أن أدرجته الولايات المتحدة على قوائم العقوبات، والأفراد يينون ليفي (Yinon Levi) ونيرييا بن بازي (Neriya Ben Pazi) وزفي بار يوسف (Zvi Bar Yosef) المدرجين على قوائم العقوبات..

واضافت الخارجية الامريكية ان هذا القرار ياتي بعد أن أجبرت ممارسات المستوطنين 250 فلسطينيا يسكنون خربة زنوتا على المغادرة في أواخر شهر كانون الثاني/يناير، قام متطوعون من منظمة“هاشومير يوش” بتسييج القرية لمنعهم من العودة، كما قدموا الدعم من خلال رعي القطعان والزعم أنهم“يحرسون” مواقع أفراد مدرجين على قوائم العقوبات.

كما فرضت وزارة الخارجية عقوبات أيضا على إسحق ليفي فيلانت (فيلانت) (Yitzhak Levi Filant (Filant))، وهو منسق أمن مدني لمستوطنة يتسهار في الضفة الغربية. يتولى فيلانت مهام ضابط أمن أو ضابط إنفاذ قانون، ولكنه شارك في أنشطة خبيثة خارج نطاق سلطته، إذ تولى في شباط/فبراير 2024 قيادة مجموعة من المستوطنين المسلحين لإقامة حواجز على الطرق وتسيير دوريات لملاحقة الفلسطينيين ومهاجمتهم في أراضيهم وطردهم منها بالقوة.

واكد بيان الخارجية الامريكية الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات تعزز من محاسبة المسؤولين عن ارتكاب ودعم أعمال عنف متطرفة في الضفة الغربية.

واشارت الخارجية الامريكية انها تقوم بإدراج منظمة“هاشومير يوش” على قوائم العقوبات بموجب المادة (1)(أ)(3) من الأمر التنفيذي رقم 14115 لتوفيرها الدعم المادي، أو الرعاية، أو الدعم المالي، أو المادي، أو الفني، أو المنتجات، أو الخدمات لأي شخص محظور بموجب الأمر التنفيذي رقم 14115 أو دعما له. ويتم إدراج فيلانت بموجب المادة (1)(أ)(1)(ب)(1) من الأمر التنفيذي رقم 14115 لمسؤوليته أو تواطئه أو مشاركته المباشرة أو غير المباشرة أو محاولته المشاركة في التخطيط لأعمال عنف أو تهديد بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين في الضفة الغربية أو توجيه أوامر لارتكاب أعمال مماثلة أو توجيهها أو المشاركة بها بأي شكل من الأشكال.

واكدت الخارجية ان قراراتها هذه جاءت ردا على أعمال العنف على يد المستوطنين في الضفة الغربية بمعاناة إنسانية هائلة وتضر بأمن إسرائيل وتقوض احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة، ومن الحاسم بمكان أن تحاسب الحكومة الإسرائيلية أي أفراد وكيانات لمسؤوليتها عن ارتكاب أعمال عنف بحق المدنيين في الضفة الغربية



