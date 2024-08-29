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الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج بـ2.25% خلال الشهر الماضي

8/29/2024 3:12:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المنتج سجل ارتفاعا بنسبة 2.25% خلال شهر تموز الماضي مقارنة بشهر حزيران 2024.

وأوضح الإحصاء في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي العام خلال الشهر الماضي بلغت 136.24 مقارنة بـب133.25 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2019 = 100).

وأضاف، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 2.31%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 138.92 خلال شهر تموز 2024 مقارنة بـب 135.78 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2019 = 100).

وتابع الإحصاء، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 1.55%، إذ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 111.29 خلال شهر تموز مقارنة بـ109.60 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2019 = 100).

وأشار إلى أن أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك سجلت ارتفاعاً نسبته 5.10%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة للارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 12.72%.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية انخفاضاً مقداره 14.57%، فيما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً مقداره 5.76%.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 2.64%، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.35%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

ولفت الإحصاء، إلى أن أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعاً نسبته 0.10%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة.

بينما سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر تموز 2024، إذ استقر الرقم القياسي عند 103.04، إذ تشكل أهميته النسبية 1.41% من سلة المنتج.

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