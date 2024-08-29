الاحتلال يعتقل 12 مواطنا ويسرق أموالا من الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 12 مواطنا من مخيم العروب شمال الخليل.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت كلا من: أنس أمجد جوابرة، وعماد الراعي ونجليه عبيدة وقتيبة، والشقيقين مؤيد ومعتز جابر أبو سل، ورامي المغربي ونجله جمال، وماجد بنات، وأيسر رباح فضيلات، وعماد الجمال، ومحمد الجمال، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما داهمت تلك القوات منزل المواطن عدنان الجمل في منطقة واد الهرية جنوب مدينة الخليل، وسرقت نحو 40 ألف شيقل، أثناء تفتيش منزله.