برنامج الأغذية العالمي يعلق أنشطته في قطاع غزة بعد استهداف الاحتلال مركبة تابعه له بالرصاص

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN /علق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنشطته مؤقتا في أنحاء قطاع غزة يوم امس ,بعدما قال إن إحدى مركباته التي يظهر عليها شعاره بوضوح أصيبت بعشر رصاصات على الأقل خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.

وذكر البرنامج في بيان أن القافلة التي كانت تضم مركبتين مدرعتين تلقت“العديد من الموافقات من السلطات الإسرائيلية على الاقتراب” من نقطة التفتيش عند جسر وادي غزة مساء أمس الثلاثاء. ولم يصب أي‭‭‭‭ ‬‬‬‬ممن كانوا في المركبة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق.

وقال البرنامج“على الرغم من أن هذه ليست الواقعة الأمنية الأولى التي تحدث خلال الحرب، فإنها المرة الأولى التي تتعرض فيها مركبة تابعة لبرنامج الأغذية العالمية لإطلاق النار بشكل مباشر بالقرب من نقطة تفتيش رغم الحصول على الموافقات اللازمة”.

وأضاف برنامج الأغذية العالمي أن المركبة كانت على بعد“بضعة أمتار” من نقطة التفتيش الإسرائيلية حينما تعرضت للإصابة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم الأربعاء إن عمليات الإغاثة في غزة“مقيدة إلى حد كبير بسبب الأعمال القتالية وانعدام الأمن وأوامر الإخلاء الجماعي التي تؤثر في مسارات ومرافق نقل المساعدات”.