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استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم

8/29/2024 2:13:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- استُشهد
شاب من مخيم طولكرم، صباح اليوم الخميس، خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب مجد ماجد داود (21 عاما)، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم، واحتجزت جثمانه ومنعت طواقم الإسعاف من دخول المخيم.

والشهيد داود طالب في جامعة خضوري في تخصص الهندسة المعمارية.

واختطفت قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى داخل المخيم الشاب محمد قصاص بعد إصابته، وتدعي أنه مطلوب لديها.

وكان قد استُشهد الليلة الماضية المواطن عايد محمود نمر أبو الهيجا (62 عاما)، برصاص قناصة الاحتلال داخل منزله في مخيم نور شمس شرق المدينة.

وباستشهاد الشاب داوود، يرتفع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال على شمال الضفة منذ الأمس إلى 13، ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 665 شهيدا، إضافة إلى أكثر من 5600 جريح.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الثاني على التوالي، ودفعت بمزيد من آلياتها وجرافاتها الثقيلة إليها، وشددت حصارها عليها.

وألحقت جرافات الاحتلال دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، التي تعرضت للهدم والتفجير.

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