الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ويقتحم مخيمها

MENAFN - Palestine News ) طولكرم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مخيم طولكرم تزامنا مع العدوان المتواصل على مخيم نور شمس والمدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على المخيم بعد تسلل قوة خاصة اسرائيلية إلى داخله،

ودفعت بتعزيزات عسكرية إليه، ونشرت القناصة فوق أسطح البنايات المرتفعة، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وسط تحليق مكثف لطائرات الإستطلاع في سماء المنطقة على ارتفاع منخفض.

وأضافت أن قوات الاحتلال اطلقت قذائف أنيرجا تجاه احد المنازل، ما تسبب في اشتعال النيران فيه، ولم يعرف ان كان هناك اصابات في صفوف المواطنين بسبب الحصار المشدد ومنع الاسعاف من دخول المخيم.

وأشارت

إلى أن قوات الاحتلال تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل ما يتحرك في المخيم وتحديدا في حارة مربعة حنون، في الوقت الذي تواصل فيه نشر

آلياتها في شوارع المدينة ومحاصرة مستشفيي الشهيد ثابت الحكومي والاسراء التخصصي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأت فجر امس الأربعاء، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر عن استشهاد 12 مواطنا

وإصابة 26 آخرين، واعتقال 30 على الأقل، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.