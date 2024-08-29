Thursday, 29 August 2024 01:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


“إسرائيل” تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 328 على التوالي

8/29/2024 2:13:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- تتواصل جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة منذ عشرة أشهر، والتي دخلت اليوم الخميس يومها الـ 328 على التوالي، مع استمرار استهداف المنازل المأهولة بالمدنيين وتجمعات المواطنين والنازحين، مرتكبة مزيدا من المجازر في مختلف مناطق القطاع.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و131 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية .

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 40534 شهيدًا، و93778 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة نشرتها أمس الأربعاء.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني، فجر اليوم الخميس، طفلتين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا في النصيرات، فيما انتشلت جثمان سيدة عقب قصف الاحتلال منزلا في دير البلح.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال أطلقت نار كثيف نحو شارع 5 وسط خانيونس تجاه المناطق الغربية.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة 4 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة عريبي شمالي مدينة رفح.



MENAFN29082024000205011050ID1108613784

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث