“إسرائيل” تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 328 على التوالي

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- تتواصل جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة منذ عشرة أشهر، والتي دخلت اليوم الخميس يومها الـ 328 على التوالي، مع استمرار استهداف المنازل المأهولة بالمدنيين وتجمعات المواطنين والنازحين، مرتكبة مزيدا من المجازر في مختلف مناطق القطاع.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و131 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية .

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 40534 شهيدًا، و93778 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة نشرتها أمس الأربعاء.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني، فجر اليوم الخميس، طفلتين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا في النصيرات، فيما انتشلت جثمان سيدة عقب قصف الاحتلال منزلا في دير البلح.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال أطلقت نار كثيف نحو شارع 5 وسط خانيونس تجاه المناطق الغربية.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة 4 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة عريبي شمالي مدينة رفح.







