“إسرائيل” تواصل الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ 328 على التوالي

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- تتواصل جريمة الإبادة الجماعية التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة منذ عشرة أشهر، والتي دخلت اليوم الخميس يومها الـ 328 على التوالي، مع استمرار استهداف المنازل المأهولة بالمدنيين وتجمعات المواطنين والنازحين، مرتكبة مزيدا من المجازر في مختلف مناطق القطاع.
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي اربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 58 شهيدا و131 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية .
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 40534 شهيدًا، و93778 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة نشرتها أمس الأربعاء.
وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني، فجر اليوم الخميس، طفلتين جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا في النصيرات، فيما انتشلت جثمان سيدة عقب قصف الاحتلال منزلا في دير البلح.
وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال أطلقت نار كثيف نحو شارع 5 وسط خانيونس تجاه المناطق الغربية.
وانتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة 4 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة عريبي شمالي مدينة رفح.
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