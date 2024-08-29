ارتفاع عدد الشهداء إلى 16: الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطولكرم وينسحب من طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني، عدوانها على محافظتي جنين وطولكرم، فيما انسحبت من طوباس.
وبحسب مصادر طبية، أسفر العدوان على شمال الضفة الغربية، وهو الأوسع منذ اجتياح عام 2002، عن استشهاد 16 مواطنا وإصابة أكثر من 30 آخرين، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 668 شهيدا.
ووسعت قوات الاحتلال عدوانها على طولكرم ليشمل مخيمها إلى جانب مخيم نور شمس، وداهمت عشرات المنازل فيه وأخضعت عددا كبيرا من المواطنين للتحقيق الميداني، فيما تواصل حصار مخيم نور شمس وتغلق كافة مداخله مع اقتحام وتفيش للمنازل.
وفي جنين، تواصل قوات الاحتلال حصار المدينة، واقتحام الحيي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.
وقالت مراسلتنا إن جرافات الاحتلال تواصل تدمير مركبات المواطنين وممتلكاتهم وتجريف الشوارع والبنية التحتية في المدينة والمخيم.
وفي طوباس، انسحبت قوات الاحتلال من مخيم الفارعة، بعد عدوان استمرت أكثر من 30 ساعة، وخلف أربعة شهداء، وعددا من المعتقلين، ودمارا في المنازل والبنية التحتية.
يتبع...
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