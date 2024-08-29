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ارتفاع عدد الشهداء إلى 16: الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطولكرم وينسحب من طوباس

8/29/2024 2:13:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني، عدوانها على محافظتي جنين وطولكرم، فيما انسحبت من طوباس.

وبحسب مصادر طبية، أسفر العدوان على شمال الضفة الغربية، وهو الأوسع منذ اجتياح عام 2002، عن استشهاد 16 مواطنا وإصابة أكثر من 30 آخرين، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 668 شهيدا.

ووسعت قوات الاحتلال عدوانها على طولكرم ليشمل مخيمها إلى جانب مخيم نور شمس، وداهمت عشرات المنازل فيه وأخضعت عددا كبيرا من المواطنين للتحقيق الميداني، فيما تواصل حصار مخيم نور شمس وتغلق كافة مداخله مع اقتحام وتفيش للمنازل.

وفي جنين، تواصل قوات الاحتلال حصار المدينة، واقتحام الحيي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.

وقالت مراسلتنا إن جرافات الاحتلال تواصل تدمير مركبات المواطنين وممتلكاتهم وتجريف الشوارع والبنية التحتية في المدينة والمخيم.

وفي طوباس، انسحبت قوات الاحتلال من مخيم الفارعة، بعد عدوان استمرت أكثر من 30 ساعة، وخلف أربعة شهداء، وعددا من المعتقلين، ودمارا في المنازل والبنية التحتية.

يتبع...

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