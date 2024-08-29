بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تعلن ان الحوثيين قد وافقوا بشكل مؤقت على هدنة

(MENAFN
) أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء الموافق 28اغسطس, أن جماعة أنصار الله, المعروفة أيضاً بالحوثيين, قد وافقت بشكل مؤقت على هدنة, يُهدف هذا التوقف المؤقت لإطلاق النار إلى تمكين وصول قوارب السحب وسفن الإنقاذ إلى ناقلة نفط مشتعلة في البحر الأحمر, وسط مخاوف متزايدة من كارثة بيئية كبيرة بسبب تسرب النفط.
كذلك أفادت البعثة الإيرانية أن عدة دول تدخلت لطلب هذا التوقف المؤقت للأعمال العدائية, لتسهيل مرور فرق الاستجابة للطوارئ إلى موقع الحادث, وأشارت البعثة إلى أن هذا الطلب قد تم تقديمه مع أخذ الاعتبارات الإنسانية والبيئية بعين الاعتبار, مؤكدة على أهمية الوضع الحرج, أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الثلاثاء أن ناقلة النفط اليونانية "سونين", التي تعرضت لعدة قذائف الأسبوع الماضي قبالة سواحل مدينة الحديدة في اليمن, ما زالت مشتعلة وتفقد النفط, وقد تبنى الحوثيون مسؤولية الهجوم على السفينة, التي كانت تحمل شحنة كبيرة قدرها 150,000 طن من النفط الخام.
ورداً على التقرير, نفى المتحدث باسم الحوثيين, محمد عبد السلام, صحة الادعاء بشأن الهدنة المؤقتة, وأوضح أن الحوثيين لم يتفكروا في السماح بعملية إنقاذ "سونين" إلا بعد تلقيهم عدة طلبات من أطراف دولية, أضاف المتحدث باسم البنتاغون, باتريك رايدر, أن طرفاً ثالثاً حاول إرسال قوارب سحب للمساعدة في إنقاذ الناقلة, لكن هذه المحاولات قوبلت بتهديدات من الحوثيين بالهجوم.
كما أبدى الحوثيون دعمهم لغزة, التي تواجه عواقب شديدة بسبب النزاع المستمر مع دعم أمريكي واسع لإسرائيل, تعبيراً عن موقفهم الإقليمي الأوسع, أطلق الحوثيون صواريخ وهجمات بطائرات مسيرة تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل عبر البحر الأحمر, وخليج عدن, والمحيط الهندي, وامتدت حتى البحر الأبيض المتوسط, يبرز هذا التصعيد الاستجابة الاستراتيجية للحوثيين ضمن الصراع الإقليمي الأوسع.
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