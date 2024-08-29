القوات الإسرائيلية تبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق تحت اسم "مخيمات الصيف"

(MENAFN
) بدأت القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة النطاق تحت اسم "مخيمات الصيف", مما أدى إلى إعادة احتلال كبيرة لشمال الضفة الغربية, تستهدف هذه الحملة الواسعة عدة مناطق حيوية, بما في ذلك محافظات جنين وطولكرم وطوباس ومخيماتها المحيطة, مما يعكس هجومًا منسقًا وشاملاً, تشير التقارير من موقع الجزيرة نت إلى أن القوات الإسرائيلية تتقدم من عدة محاور, في محافظة جنين, تتكشف العملية على ثلاثة محاور رئيسية: تقدمت القوات من حاجز الجلمة في الشمال ومن حاجزي سالم ودوتان في الغرب, في الوقت نفسه, تُنفذ هجومًا منفصلًا في طولكرم, حيث تتقدم القوات من الغرب عبر نيتسان عيزر, ومن الجنوب عبر حاجز جبارة, ومن الشرق عبر عناب.
كما كانت الوضعية شديدة التوتر في الجزء الشرقي من طولكرم, حيث قامت القوات الإسرائيلية بإنزال جوي ثم اقتحمت المدينة من الشرق عبر محاور الحمرا وعطوف, مع تعمق الهجوم الإسرائيلي, زادت الوجود العسكري في جنين, حيث تحاصر المركبات المستشفيات وتقيّد الوصول إليها, هذا التصعيد دفع الجماعات المقاومة المحلية إلى تكثيف ردودها.
في حين اندلعت مواجهات عنيفة حيث تشارك كتائب القسام, الذراع العسكري لحركة حماس, جنبًا إلى جنب مع فصائل أخرى في معارك كبيرة عبر مدينة جنين ومخيماتها المحيطة والمناطق المجاورة, أدت المقاومة الشديدة إلى استدعاء القوات الإسرائيلية لتعزيزات إضافية, في الوقت نفسه, أفادت كتائب القدس, الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي, بوقوع اشتباكات شديدة في كفر دان, مع استمرار القتال أيضًا في طولكرم ومخيم نور شمس, تصاعد العنف يبرز الطبيعة المتزايدة التعقيد والتقلب للنزاع في شمال الضفة الغربية.
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