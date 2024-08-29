زعيم حركة حماس في الخارج يدعو إلى إحياء "عمليات الاستشهاد"

(MENAFN
) الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة, خلال خطاب ألقاه عبر تقنية الفيديو في مؤتمر "عين على الأقصى" السنوي, شدد مشعل على ضرورة تكثيف جهود المقاومة على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون.
كذلك ناقش مشعل تصاعد أنشطة المقاومة في الضفة الغربية, مؤكدًا أن المناخ الحالي يتطلب نهجًا أكثر عدوانية, وقال: "تتزايد عمليات المقاومة في الضفة الغربية تحت ظروف قاسية, يجب علينا العودة إلى عمليات الاستشهاد لأن الوضع يتطلب صراعًا مفتوحًا ومباشرًا, العدو يشاركنا في صراع مفتوح, ويجب علينا الرد بالمثل, " انتقد مشعل أيضًا النهج الموسع للجيش الإسرائيلي, الذي زعم أنه وسع الصراع ليشمل جميع الجبهات, مستهدفًا الفلسطينيين بشكل عشوائي, حث مشعل الشعب الفلسطيني على أن يلعب دورًا نشطًا في دفاعه عن نفسه, قائلاً: "العدو وسع الصراع ليشمل الجميع, سواء كنا نقاتل أم لا, تكتيكات العدو متطرفة, ومن الضروري أن نرد على ذلك بحسم".
كما انتقد مشعل بشدة الجهود الدبلوماسية الأمريكية التي تهدف إلى التوسط لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل, اتهم الولايات المتحدة بتفاقم الصراع من خلال تزويد إسرائيل بـ "أسلحة التدمير" وعرقلة مفاوضات السلام, وقال مشعل: "فشلت الولايات المتحدة في دورها كوسيط وبدلاً من ذلك تدعم الأجندة الصهيونية, متحالفة مع بعض الدول الغربية, " أضاف أن الأفعال والراويات الأمريكية الأخيرة مضللة وأن أمريكا متورطة في العدوان بدلاً من كونها وسيطًا محايدًا, في ختام خطابه, دعا مشعل إلى مشاركة واسعة في أنشطة المقاومة, حاثًا جميع الفصائل والأفراد على المساهمة في القتال ضد ما وصفه بالكيان الصهيوني.
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