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كيف ينعكس تطبيق الإشراف التربوي الإلكتروني على جودة التعليم؟

8/29/2024 12:05:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر عمان - فيما أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخرا نظام الإشراف التربوي الإلكتروني، تطفو على السطح تساؤلات عديدة حول هذا الموضوع، أهمها: كيف سينعكس تطبيق هذا النظام على جودة العملية التعليمية؟
وبينما يهدف النظام إلى خدمة عمليات التعلم والتعليم والوصول إلى قرارات قائمة على البيانات والأدلة من قبل الإدارات الشريكة في هذا النظام، أكد خبراء تربويون في تصريحات منفصلة لـ"الغد"، أنه سيشكل نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها للميدان التربوي.
وفي هذا الصدد، قال مدير مديرية الإشراف والإسناد التربوي في وزارة التربية والتعليم جمعة السعود، إن الوزارة تولي جهاز الإشراف التربوي أهمية بالغة، لما له من دور بارز في تحسين الممارسات المهنية التعليمية في المدارس، وبما ينعكس إيجابًا على أداء الطلبة في الجانب المعرفي والقيمي والاتجاهات.
وبين السعود أن الوزارة قامت برفد الميدان التربوي بما يقارب 600 مشرف تربوي مؤخرا يتم انتقاؤهم وفق إجراءات تفرز المميزين والقادرين على أداء الدور الفني منهم، عبر تقديم الدعم والإسناد للمعلمين وفق حاجاتهم المهنية (التخصصية والعامة) من خلال عملية منظمة تتضمن جمع الحاجات وتحليلها وتحديد الأولويات ووضع الخطط الإجرائية لتقديم الخدمة الإشرافية المميزة لهم، وفق أحدث الممارسات العالمية الفضلى.
وأضاف إن الوزارة قامت بتطوير أسس عمليات الإشراف التربوي 2023 لتركز في مجملها على دور المدرسة كوحدة تطوير أساسية، لافتا إلى أن ذلك جاء استجابة للرؤى الملكية بأن يكون الأردن مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات وبناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية.
وأوضح أن هذا النظام صمم انطلاقًا من الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية بهدف التحول الرقمي، بالإضافة إلى إدراجه ضمن أنشطة رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد أن نظام الإشراف التربوي الإلكتروني يهدف إلى توفير قواعد بيانات نوعية، وتفعيل التنمية المهنية اللامركزية، وضمان جودة الخطط التطويرية والإجرائية للمدارس ومديريات التربية والتعليم، فضلا عن توفير نظام مرن للمتابعة والمساءلة وفق صلاحيات هرمية للدخول على النظام، وتجويد الخدمة الإشرافية، ودعم عمليات تقييم الأداء وصناعة القرارات واتخاذها بناء على البيانات والأدلة، وكذلك استثمار الموارد البشرية والمادية بفاعلية، إلى جانب التكامل مع أنظمة الوزارة الأخرى (أوبن إيمس، الخريطة المدرسية، منصة تدريب المعلمين، الموارد البشرية وغيرها).
وأشار إلى أن هذا النظام يتكون من مجموعة عناصر هي: (مكون التنمية المهنية، مكون تطوير المدرسة والمديرية، مكون الحماية والبيئة الآمنة (إحصائيات)، مكون جودة التعليم والمساءلة، مكون الإشراف التربوي، بيانات الاختبارات الوطنية والدولية)، بحيث يترابط بعضها مع بعض لتصب في لوحة بيانات إلكترونية (dashboard) يمكن الدخول إليها وفق الصلاحيات الوظيفية، علما أن هذا النظام يمكّن المستخـدمين من الدخول.
وأضاف: عادة ما يكون المستخدمون الأمناء العامين للوزارة: مدير إدارة، مدير مديرية الإشراف، مدير تربية وتعليم، مديرا مخــتصا، رئيس قسم، مشرفا تربويا، مدير مدرسة، معلما، حيث يمكن استخراج تقارير نوعية محددة بالزمن والمكان والغاية للتعامل معها وفق ما تقتضي الحاجة.
ولضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء، أكد السعود أنه سيتم بناء قدرات المعنيين وتدريبهم باستخدام هذا النظام، خصوصًا المشرفين التربويين وفق خطة تدريبية مدروسة ليطبق بشكل تجريبي في ثلاث مديريات تربية وتعليم في الأقاليم الثلاثة، ثم بقية مديريات التربية والتعليم في المملكة البالغ عددها 42 مديرية.
ولفت إلى أن الوزارة طرحت عطاء لشراء 1700 جهاز تابلت لتوزع على المشرفين التربويين، وكذلك 50 جهاز لابتوب توزع على رؤساء أقسام الإشراف التربوي في المركز والمديريات.
واستعرض أمثلة على البيانات التي يمكن التعامل معها في هذا النظام، منها حاجات المعلمين، والخطط الإشـرافية، ونتائج الدراسات التشخيصية للطلبة، بالإضافة إلى نتائج الدراسات والاختبارات الوطنية والدولية، وتقارير وحدة جودة التعليم، والمساءلة ودرجة الاستجابة لها، فضلا عن التوزيع الجغرافي للمدارس والشبكات المدرسية وإحصائيات العنف والإساءة وغيرها.
بدورها رأت الأمين العام في وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سابقا الدكتورة نجوى قبيلات أن عملية الإشراف التربوي تهدف إلى متابعة تنفيذ العملية التعليمية التعلمية وتجويدها، من خلال الاهتمام بعناصرها المختلفة.
وأضافت قبيلات أن المشرف التربوي يحرص على تنفيذ المنهاج التربوي وفق أحدث الأساليب التربوية، ويقدم الدعم للمعلمين لتنفيذه وتحقيق نتاجاته، والحصول على تغذية راجعة حوله لتطويره بما يواكب مستجدات العصر، لذا يحرص المشرف التربوي دائما على تزويد متخذي القرار بالملاحظات حول المناهج وخاصة المطورة، بغية إجراء التعديلات اللازمة إن اقتضى الأمر.
وبينت أن المعلم يعد من أهم عناصر العملية التعليمية، ولذا يقوم المشرف التربوي بدور مهم لمساعدته على تحقيق التنمية المهنية المستمرة له، من خلال رصد احتياجاته عبر التنسيق، وإدارة التدريب والإشراف التربوي لتلبيتها، كما يقوم بتوفير المواد التدريبية اللازمة لذلك.
وأوضحت أن الإشراف التربوي يعاني من بعض التحديات، منها ارتفاع أعداد المعلمين للمشرف التربوي الواحد في بعض المديريات، واتساع رقعة انتشار المدارس في بعض المديريات، ما يعيق حركة المشرف، ويحد من وصوله إلى أكثر من مدرسة في فترة زمنية قصيرة، لذا سيشكل الإشراف الإلكتروني نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها للميدان التربوي، على غرار ما أنجزه الكثير من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الحكومة استجابة لمخرجات لجنة التحديث الاقتصادي.
ورأت أن هذا النظام يوفر البيانات المطلوبة لمركز المديريات والوزارة بسرعة كبيرة، ما يسهل عملية الاتصال التربوي التي ستنعكس إيجابا على تحسين مدخلات العملية التربوية، وبالتالي تحسين المخرجات على نحو متساو.
بدوره، قال الخبير التربوي الدكتور محمود المساد إن الإشراف التربوي يعد العمل الفني الأميز الذي يتلقاه المعلم من أجل تطويره المهني أكاديميا وتربويا في أثناء خدمته، خاصة في سنوات عمله الأولى.
وبين المساد أن هذا العمل يأتي في إطار عملية منظمة تتم بتخطيط مسبق بين المشرف التربوي والمعلم أو المعلمين، من أجل دعمهم ومساعدتهم في امتلاك الطرائق البيداغوجية المثلى لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية المحددة.
وأضاف أن العمليات الإشرافية تطورت في العقدين الأخيرين بشكل ملحوظ، حيث أصبحت قائمة على جملة من حاجات مركبة تجمع بين حاجات المعلم المهنية كفرد، وحاجات النظام التربوي والتعليمي وخاصة المستجدات التكنولوجية، وحاجات الوطن في تجويد التعليم ومسايرة تحديثه العالمي.
وأوضح أن الحاجة لتخطيط الوقت، وتركيز الجهد، وتحسين الأداء، والميل لتعظيم الرغبة، وحصر الحاجات وتلبيتها في أوقات مرنة، باتت تفرض بمجموعها نمط الإشراف التربوي الإلكتروني الذي يوظف ما توصلت إليه التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة في هذا المجال، لتقديم أعمال الإشراف التربوي ومهامه إلى المعلمين والمدارس عبر الوسائط المتعددة للتكنولوجيا وتطبيقاتها الرقمية، على نحو يتيح لهم إمكانية التفاعل النشط مع المشرفين التربويين ومع أقرانهم، سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة، مع إمكانية إتمام هذه العمليات في الوقت والمكان المناسبين.
وأكد المساد أهمية وفاعلية التعليم والإشراف التربوي المصغّر كأسلوب إشرافي قديم جديد يقوم على تكنولوجيات بسيطة أو معقدة تسمح بالإعادة المرنة في الوقت وعدد المرات، والتعلم من تعديل الأخطاء وصولا إلى درجة الإتقان، فضلا عن الوصول إلى المعلمين والمعلمات ممن حالت ظروف متعددة دون الوصول إليهم.
وأضاف: أيضاً يستطيع المشرف التربوي توسيع عملياته في المتابعة المستمرة للعملية التعليمية وحل العديد من المشكلات والصعوبات التي يعاني منها كل من أطراف العلمية التعليمية والتربوية في ميدان المدارس.
واعتبر أن تطبيق الأدوات الإشرافية الإلكترونية ذات إيجابيات وسلبيات، لهذا وجب التحوط والحذر من جميع الأطراف في العملية الإشرافية في أثناء التنفيذ، كي تؤتي العملية أُكلها بنجاعة وإيجابية.
أما الإيجابيات، بحسب المساد، فتتحدد بلزوم إتقان جميع المتعاملين مهارات التكنولوجيا واستثمارها إلى الحد الأعلى في التفاعل مع المشرفين والداعمين والأقران، وصولاً للطلبة، والتركيز على تقييم المعلمين لحاجاتهم وحاجات طلبتهم الحقيقية، وإدارة الوقت، واستثمار التطبيقات الرقمية في الإعادة والتفاعل، وعدم التردد في الاستشارة والبحث ومتابعة الجديد المناسب لتلبية حاجات الطلبة وذكاءاتهم المتعددة.
وتابع: وأما السلبيات فتكمن بالتقاعس أحيانا، والترفع عن ادعاء التميز، والوقوع في فخ البعد والجفاء، وضعف التواصل وغياب الرقابة المباشرة، مشددا على ضرورة التدريب وتكثيفه وصولا إلى حدود الإتقان قبل البدء بتنفيذ العمل بأدوات التكنولوجيا.
أما الخبير التربوي عايش النوايسة فيرى أن الانفجار المعلوماتي والتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة أدى إلى تغيير إستراتيجيات وسياسات ونظم العملية التربوية؛ لتصبح أكثر تركيزا على تلبية الحاجات الجديدة لمجتمعات المعرفة؛ والتي تتضمن: عمليات الاتصال الفاعلة، والعمل التعاوني الجمعي، وحل المشكلات، والتفكير الناقد، والتفكير الإبداعي، والتعلم والتطوير الذاتي، وتوظيف التكنولوجيا في عمليات دعم التعليم وتحسين جودته لدى الطلبة.
وأشار النوايسة إلى أنه استنادًا إلى مشروع التحديث الاقتصادي وإستراتيجية التحول الرقمي بدأت "التربية" قبل عام تقريباً مشروعا طموحاً قائما على التحول الرقمي لتطوير الإشراف التربوي، من خلال إجراء تطوير حقيقي وواقعي لأدوار المشرف التربوي تعتمد على التخصصية والفاعلية في الدور الذي يؤديه لدعم المعلمين والمدرسة، بغية تحسين عمليات تعلم الطلبة.
وفي سبيل ذلك، قامت الوزراة بتطوير نظام الإشراف الإلكتروني الذي يهدف إلى تجويد الخدمة الإشرافية، ما ينعكس إيجابا على تطور الممارسات المهنية داخل الغرفة الصفية، كما سيؤدي نظام الإشراف الإلكتروني إلى زيادة فعالية وجودة الزيارات الإشرافية بصورة تُحسن الأداء المدرسي، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، وتعزز النمو المهني للمعلم وفقا لاحتياجاته، بحسب النوايسة.
وتابع إن هذا النظام سيوفر مجموعة واسعة من البيانات التي تدعم عمليات الإشراف وتيسر عمل اتخاذ القرارات المبينة على البيانات، كما أن الوزارة ستوفر أجهزة لوحية لجميع المشرفين التربويين وفقا لخطة المشروع الذي من خلاله ستوفر الوزارة جهاز تابلت لكل مشرف تربوي، وجهاز لاب توب لكل قسم إشراف تربوي في كافة مناطق المملكة.
وأكد النوايسة أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا في سبيل تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي في كافة محاورها، وهذا يحتاج إلى تكاثف الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النجاح المنشود والتحول في شكل التعليم.

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