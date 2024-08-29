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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال المتواصل لغزة

8/29/2024 12:05:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته أنحاء متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال وإطلاق النار من آليات الاحتلال وطائراته المسيّرة على مناطق شمال غرب النصيرات، وشمال شرق دير البلح وسط القطاع.

وأصيب 5 مواطنين في غارة شنها الاحتلال على منزل لعائلة الجدي في شارع العشرين، شرق مخيم النصيرات، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 4 شهداء إثر قصف الاحتلال منطقة عريبي شمال مدينة رفح جنوب القطاع، كما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية غرب المدينة.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف للاحتلال قرب دوار بني سهيلا في خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف من مدفعية الاحتلال استهدف مدخل بلدة خزاعة، وبلدة عبسان الكبيرة، شرق خان يونس.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40534 مواطنا فلسطينيا، وإصابة 93778 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. (وفا)

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