العواد يكرم آل زلفة وبن حاضر وبن مسفر - جريدة الوطن السعودية

العواد يكرم آل زلفة وبن حاضر وبن مسفر - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
8/29/2024 12:01:08 AM
(MENAFN
- Al Watan)
بحضور عدد من المسئولين والمشايخ والأصدقاء احتفى، ناصر بن عبد الله العواد، رئيس مؤسسة قدوات عطاء ووفاء للوطن، بالشيخ حسين آل زلفة، وسعيد آل حاضر، والمهندس علي بن سعيد بن مسفر، وأثنى العواد على جهود كل منهم أثناء عمله، وكذلك جهوده مع مؤسسة وفاء ثم قدم لهم هدايا تقديره.
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