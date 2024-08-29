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العواد يكرم آل زلفة وبن حاضر وبن مسفر - جريدة الوطن السعودية

8/29/2024 12:01:08 AM
(MENAFN- Al Watan) بحضور عدد من المسئولين والمشايخ والأصدقاء احتفى، ناصر بن عبد الله العواد، رئيس مؤسسة قدوات عطاء ووفاء للوطن، بالشيخ حسين آل زلفة، وسعيد آل حاضر، والمهندس علي بن سعيد بن مسفر، وأثنى العواد على جهود كل منهم أثناء عمله، وكذلك جهوده مع مؤسسة وفاء ثم قدم لهم هدايا تقديره.

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