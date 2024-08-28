النعيم تحصل على موافقة الرقابة المالية للتداول فى سوق الكربون

(MENAFN
- Al-Borsa News) جمال: الشركة تعمل على تجهيز النظام وستبدأ مباشرة النشاط
حصلت شركة النعيم لتداول الأوراق المالية على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن رخصة التعامل فى سوق الكربون، وفقًا لما قاله أسامة جمال العضو المنتدب للشركة لـ”البورصة”.
وأضاف جمال، أن الشركة تعمل على تجهيز النظام الإلكترونى للتداول، موضحًا أنها أوشكت على الانتهاء منه وستبدأ فى بدء عملية التداول وتنفيذ عمليات في السوق.
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وبحصول الشركة على الترخيص باتت الثالثة التى تستطيع التعامل في سوق تداول شهادات الكربون في مصر، بعد رخصتى“بلتون لتداول الأوراق المالية”، و”التجارى الدولى للسمسرة”.
وتوقع جمال أن يشهد سوق الكربون رواجًا فى المعاملات بعد انتشار التوعية اللازمة بأهميته خلال الفترة المقبلة.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط حصول شركات السمسرة على رخصة التعامل في شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي والذي جرى إطلاقه مؤخرًا لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء.
وسيتعين على الشركات تعيين منفذ مسئول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.
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