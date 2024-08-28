النعيم تحصل على موافقة الرقابة المالية للتداول فى سوق الكربون

حصلت شركة النعيم لتداول الأوراق المالية على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن رخصة التعامل فى سوق الكربون، وفقًا لما قاله أسامة جمال العضو المنتدب للشركة لـ”البورصة”.

وأضاف جمال، أن الشركة تعمل على تجهيز النظام الإلكترونى للتداول، موضحًا أنها أوشكت على الانتهاء منه وستبدأ فى بدء عملية وتنفيذ عمليات في السوق.

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وبحصول الشركة على الترخيص باتت الثالثة التى تستطيع التعامل في سوق تداول شهادات الكربون في مصر، بعد رخصتى“بلتون لتداول الأوراق المالية”، و”التجارى الدولى للسمسرة”.

وتوقع جمال أن يشهد سوق الكربون رواجًا فى المعاملات بعد انتشار التوعية اللازمة بأهميته خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط حصول شركات السمسرة على رخصة التعامل في شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعي الأفريقي والذي جرى إطلاقه مؤخرًا لتسجيل مشروعات الخفض الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو السوق الذي يحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء.

وسيتعين على الشركات تعيين منفذ مسئول عن عمليات التداول على هذا النوع من الشهادات، على أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة في هذا الشأن، ويجوز تقديم تعهد من الشركة باجتياز المنفذ للدورة التدريبية المشار إليها فور تحديد موعدها من الهيئة.