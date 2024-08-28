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((القومية للمياه)) ترفع تعاقدها مع المشروعات الصناعية إلى 1.14 مليار جنيه

8/28/2024 11:53:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موسي: الهيئة راعت ارتفاع التكاليف نتيجة تحرير سعر الصرف

رفعت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قيمة تعاقدها مع شركة المشروعات الصناعية والهندسية بشأن مشروع الصرف الصحى لمدينتى منفلوط والعتامنة إلى جانب 4 قرى فى تلك المدن من 338 مليون جنيه إلى 1.14 مليار جنيه، وفقًا لبيان الشركة.

وأرجع حمام موسى، رئيس علاقات المستثمرين بالشركة لـ”البورصة”، زيادة قيمة التعاقد إلى مراعاة الهيئة لارتفاع التكاليف على إثر انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بسبب التغيرات الاقتصادية الأخيرة.

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وأضاف أن مجلس إدارة الشركة الجديد يركز على جذب عدة عقود أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، لتعظيم ربحية الشركة، فى خطة منه لإعادة هيكلتها، موضحًا أن الشركة نجحت فى لفت الأنظار من قبل الجهات الحكومية تمهيدًا لاقتناص المزيد من التعاقدات.

وتضاعفت أرباح الشركة خلال النصف الاول من العام الجارى حوالى 10.13 مرة، لتسجل 8.9 مليون جنيه، مقابل 0.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

واستطاعت الشركة إنهاء إعادة الهيكلة وفقاً للخطة الموضوعة عام 2021، حيث تم إنهاء مديونية البنك الأهلى وبنك مصر والتسوية مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وسداد أصل المديونية والبالغ قدرها 75 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة نجحت الشركة فى الحصول على تسهيلات لسداد المبالغ الإضافية وهى عبارة عن الفوائد الإضافية على أصل الدين مما أدى إلى سهولة الحصول على إنهاء الأعمال الخاصة بالمستخلصات الختامية المتعلقة والخاصة بعمليات الشركة كما أتاحت للشركة مخاطبة جميع الأجهزة التى تتعامل معها الشركة فى الحصول على مستحقاتها، والتى كانت متوقفة على إنهاء الأزمة مع التأمينات.

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