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إعادة تشكيل لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

8/28/2024 7:24:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬69‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعاد‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة‭ ‬برئاسة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وعضوية‭ ‬كُلٍّ‭ ‬من‭:‬

1-‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬للسياسات‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬والأداء‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

2-‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭.‬

3-‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬

4-‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الجمهورية‭ ‬الفرنسية‭.‬

5-‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭.‬

6-‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭.‬

7-‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للؤلؤ‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬‮«‬دانات‮»‬‭.‬

8-‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بوزارة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُلغى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬44‭) ‬لسنة‭ ‬2009‭ ‬بإعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة،‭ ‬كما‭ ‬يُلغى‭ ‬كل‭ ‬نص‭ ‬يخالف‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬والوزراء‭ ‬ كل‭ ‬فيما‭ ‬يخصه ‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

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