إعادة تشكيل لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، المرسوم رقم (69) لسنة 2024، بإعادة تشكيل لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعاد تشكيل لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كُلٍّ من:
1- وكيل الوزارة للسياسات والاستراتيجيات والأداء بوزارة التربية والتعليم.
2- رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار.
3- الأمين العام لمجلس التعليم العالي.
4- رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية.
5- الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني.
6- الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
7- الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة «دانات».
8- الوكيل المساعد للتنمية المستدامة بوزارة التنمية المستدامة.
المادة الثانية
يُلغى المرسوم رقم (44) لسنة 2009 بإعادة تشكيل لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كلمات دالة
MENAFN28082024000055011008ID1108613120
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.