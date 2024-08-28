القائد العام يبارك لقائد الكتيبة الخاصة 83 الثقة الملكية السامية

القائد العام يبارك لقائد الكتيبة الخاصة 83 الثقة الملكية السامية
التاريخ
8/28/2024 7:24:18 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين صباح أمس العقيد الركن الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة قائد الكتيبة الخاصة/ 83 بمناسبة الثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة بصدور الأمر الملكي السامي بترقيته إلى رتبة عقيد ركن، وبارك القائد العام لقوة دفاع البحرين للعقيد الركن الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة قائد الكتيبة الخاصة/ 83 على هذه الثقة الملكية السامية، مشيداً بجهوده لكل ما من شأنه رفعة وتقدم الكتيبة الخاصة/ 83.
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