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القائد العام يبارك لقائد الكتيبة الخاصة 83 الثقة الملكية السامية

8/28/2024 7:24:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬العقيد‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الكتيبة‭ ‬الخاصة‭/ ‬83‭ ‬بمناسبة‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بصدور‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بترقيته‭ ‬إلى‭ ‬رتبة‭ ‬عقيد‭ ‬ركن،‭ ‬وبارك‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬للعقيد‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الكتيبة‭ ‬الخاصة‭/ ‬83‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهوده‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬رفعة‭ ‬وتقدم‭ ‬الكتيبة‭ ‬الخاصة‭/ ‬83‭.‬

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