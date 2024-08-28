تعيين إبراهيم أبل رئيسا تنفيذيا لمؤسسة التنظيم العقاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (74) لسنة 2024، بتعيين رئيس تنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين السيد إبراهيم محمد أبل رئيسا تنفيذيا لمؤسسة التنظيم العقاري.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
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