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تعيين إبراهيم أبل رئيسا تنفيذيا لمؤسسة التنظيم العقاري

8/28/2024 7:24:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬مرسوم‭ ‬رقم‭ (‬74‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬بتعيين‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬عرْض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وبعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعين‭ ‬السيد‭ ‬إبراهيم‭ ‬محمد‭ ‬أبل‭ ‬رئيسا‭ ‬تنفيذيا‭ ‬لمؤسسة‭ ‬التنظيم‭ ‬العقاري‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

على‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

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