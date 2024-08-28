تعيين عاصم عبداللطيف وكيلا لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مرسوم رقم (72) لسنة 2024، بتعيين وكيل في وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك بناءً على عرْض وزير شؤون البلديات والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُعين المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله وكيلاً للوزارة لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية في وزارة شؤون البلديات والزراعة.
المادة الثانية
على وزير شؤون البلديات والزراعة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
كلمات دالة
MENAFN28082024000055011008ID1108613117
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.