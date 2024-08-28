الملك وولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقيان برقيتي شكر من أمير الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها جلالته إلى سمو أمير دولة الكويت في وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رحمه الله.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى سمو أمير دولة الكويت في وفاة سمو الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رحمه الله.
كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي شكر جوابيتين مماثلتين من سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.
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