استعدادًا لإجراء الانتخاب التكميلي.. الخارجية تنظم ورشة عمل لبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬استعرض‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة،‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬مسار‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتطلبة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬تبعًا‭ ‬للقرارات‭ ‬المنظمة‭ ‬الصادرة‭ ‬بشأن‭ ‬الانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬عيسى‭ ‬ناصر‭ ‬النعيمي،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للشؤون‭ ‬القنصلية‭ ‬والإدارية،‭ ‬مدى‭ ‬الحرص‭ ‬والاهتمام‭ ‬البالغ‭ ‬الذي‭ ‬توليه‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لترسيخ‭ ‬التجربة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشددًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬كافة‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬جاهزيتها،‭ ‬وتوجيه‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬القنصلية‭ ‬بالتواصل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬البعثات‭ ‬وتذليل‭ ‬كافة‭ ‬العقبات‭ ‬حتى‭ ‬إعلان‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخاب‭.‬

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