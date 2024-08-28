استعدادًا لإجراء الانتخاب التكميلي.. الخارجية تنظم ورشة عمل لبعثات مملكة البحرين الدبلوماسية في الخارج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظمت وزارة الخارجية ورشة عمل لرؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج، تمحورت حول تنظيم الانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، كجزء من سلسلة المبادرات التي تسعى من خلالها وزارة الخارجية لضمان نزاهة وشفافية هذه العملية الانتخابية.
وخلال ورشة العمل التي تمت عبر الاتصال المرئي، استعرض المستشار نواف عبدالله حمزة، رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب، مسار الإجراءات المتطلبة في عملية الاقتراع في الخارج تبعًا للقرارات المنظمة الصادرة بشأن الانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق.
من جانبه، أكد السفير الدكتور عيسى ناصر النعيمي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، مدى الحرص والاهتمام البالغ الذي توليه وزارة الخارجية لترسيخ التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين، مشددًا في هذا السياق حرص وزارة الخارجية على تهيئة كافة البعثات الدبلوماسية والوقوف على جاهزيتها، وتوجيه قطاع الخدمات القنصلية بالتواصل المستمر مع البعثات وتذليل كافة العقبات حتى إعلان نتائج الانتخاب.
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