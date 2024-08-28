برنامج الأغذية العالمي يعلق أنشطته في غزة بعد إصابة مركبة بالرصاص قرب نقطة تفتيش إسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - علق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنشطته مؤقتا في أنحاء قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بعدما قال إن إحدى مركباته التي يظهر عليها شعاره بوضوح أصيبت بعشر رصاصات على الأقل خلال اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.

وذكر البرنامج في بيان أن القافلة التي كانت تضم مركبتين مدرعتين تلقت“العديد من الموافقات من السلطات الإسرائيلية على الاقتراب” من نقطة التفتيش عند جسر وادي غزة مساء أمس الثلاثاء. ولم يصب أي ممن كانوا في المركبة.