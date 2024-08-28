استشهاد مواطن من ذوي الاعاقة برصاص قناصة الاحتلال في مخيم نور شمس

(MENAFN
- Palestine News Network
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طولكرم /PNN /
استشهد مواطن من ذوي الاعاقة برصاص قناصة الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم، مما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ أمس إلى 12 شهيداً.
وبحسب مصادر محلية فإن الفلسطيني "عايد أبو الهيجا" 64 عاماً من ذوي الاحتياجات الخاصة، استشهد برصاص أحد قناصة الاحتلال داخل منزله بمخيم نور شمس في طولكرم، ولم يعرف به أحد، وبعد ساعتين تفقد أحد أفراد العائلة منزله فوجده شهيداً فيما منعت قوات الاحتلال من نقل جثمانه إلى المستشفى.
وباستشهاد أبو الهيحا يرتفع عدد الشهداء بمدينتي جنين وطوباس إلى 12، خلال عدوان واسع شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.
و فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها على عدة مشافٍ ومراكز صحية في مدينتي جنين وطولكرم وتعيق عمل الطواقم الطبية فيها وفي مخيم الفارعة جنوبي طوباس، تزامنًا مع استمرار العدوان العسكري وتجريف وتدمير البنى التحتية.
وكان جيش الاحتلال أعلن فجر اليوم، عن البدء بـ "عملية عسكرية" في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة،.
وفي جنين واصلت قوات الاحتلال اقتحام مخيم جنين ومناطق واسعة في المدينة حيث استولت على عدة بنايات ومنازل وتحولها لثكنات عسكرية وأماكن لتمركز القناصة.
كما احتجز جيش الاحتلال عشرات الفلسطينيين واستجوبهم ميدانياً بعد اقتحام عدد كبير من المنازل في جنين ومخيمها الى جانب حصار مستشفياتٍ في المدينة.
وتجددت اشتباكات
بين فينة وأخرى في كل المناطق التي يقتحمها الاحتلال بشكل قصير بمحيط مخيم جنين.
وشهدت ساعات المساء،ذروة الاشتباكات المسلحة وتخللها تفجيرات متتالية للعبوات الناسفة، في عدد من محاور محيط المخيم والمدينة.
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