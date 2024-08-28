استشهاد مواطن من ذوي الاعاقة برصاص قناصة الاحتلال في مخيم نور شمس

MENAFN - Palestine News )استشهد مواطن من ذوي الاعاقة برصاص قناصة الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم، مما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ أمس إلى 12 شهيداً.

وبحسب مصادر محلية فإن الفلسطيني "عايد أبو الهيجا" 64 عاماً من ذوي الاحتياجات الخاصة، استشهد برصاص أحد قناصة الاحتلال داخل منزله بمخيم نور شمس في طولكرم، ولم يعرف به أحد، وبعد ساعتين تفقد أحد أفراد العائلة منزله فوجده شهيداً فيما منعت قوات الاحتلال من جثمانه إلى المستشفى.

وباستشهاد أبو الهيحا يرتفع عدد الشهداء بمدينتي جنين وطوباس إلى 12، خلال عدوان واسع شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

و فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها على عدة مشافٍ ومراكز صحية في مدينتي جنين وطولكرم وتعيق عمل الطواقم الطبية فيها وفي مخيم الفارعة جنوبي طوباس، تزامنًا مع استمرار العدوان العسكري وتجريف وتدمير البنى التحتية.

وكان جيش الاحتلال أعلن فجر اليوم، عن البدء بـ "عملية عسكرية" في جنين وطولكرم وطوباس شمال الضفة،.

وفي جنين واصلت قوات الاحتلال اقتحام مخيم جنين ومناطق واسعة في المدينة حيث استولت على عدة بنايات ومنازل وتحولها لثكنات عسكرية وأماكن لتمركز القناصة.

كما احتجز جيش الاحتلال عشرات الفلسطينيين واستجوبهم ميدانياً بعد اقتحام عدد كبير من المنازل في جنين ومخيمها الى جانب حصار مستشفياتٍ في المدينة.

وتجددت اشتباكات

بين فينة وأخرى في كل المناطق التي يقتحمها الاحتلال بشكل قصير بمحيط مخيم جنين.

وشهدت ساعات المساء،ذروة الاشتباكات المسلحة وتخللها تفجيرات متتالية للعبوات الناسفة، في عدد من محاور محيط المخيم والمدينة.







