ميتروفيتش يقود الهلال لفوز صعب على ضمك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض (د ب أ) - سجل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدفين ليقود فريقه الهلال لفوز صعب على ضيفه ضمك بنتيجة 3/2 ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري السعودي لكرة القدم، أمس الأربعاء.
تقدم الهلال بهدف سجله ميتروفيتش في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.
وقلب فريق ضمك الطاولة على منافسه بهز الشباك بهدفين سجلهما فرانسوا كامانو وحبيب ديالو في الدقيقتين 49 53.
ومنح مصعب الجوير التعادل للهلال بتسجيل هدف ثان في الدقيقة 73، ثم سجل ميتروفيتش الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 84.
ورفع الهلال رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة في مباراتيه ليعتلي الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف عن القادسية والاتفاق، بينما بقي ضمك بلا رصيد في المركز الخامس عشر.
وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز فريق الوحدة على ضيفه العروبة بنتيجة 2/1 بهدف في الأمتار الأخيرة.تقدم الوحدة بهدف مبكر سجله المهاجم النيجيري أوديون إيجالو بعد مرور 48 ثانية، وأدرك العروبة التعادل بهدف زياد الحنيطي في الدقيقة 33.
وخطف الوحدة الفوز بهدف ثان سجله مراد خضري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.ورفع الوحدة رصيده إلى أربع نقاط بعد فوز وتعادل في أول جولتين، بينما بقي العروبة بلا رصيد بعد خسارتين متتاليتين في بداية المشوار.
وقاد الفرنسي موسى ديمبيلي، فريق الاتفاق لفوز هام على حساب ضيفه الأخدود وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في خطف النقاط الثلاث في الشوط الثاني.وسجل موسى ديمبيلي هدف فوز الاتفاق مع الدقيقة 63 من عمر المباراة.
الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى النقطة السادسة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما أبقت الخسارة فريق الأخدود في ذيل الجدول بلا رصيد.
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