ميتروفيتش يقود الهلال لفوز صعب على ضمك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تقدم‭ ‬الهلال‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

وقلب‭ ‬فريق‭ ‬ضمك‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬بهز‭ ‬الشباك‭ ‬بهدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬فرانسوا‭ ‬كامانو‭ ‬وحبيب‭ ‬ديالو‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬49‭ ‬53‭.‬

ومنح‭ ‬مصعب‭ ‬الجوير‭ ‬التعادل‭ ‬للهلال‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬ثان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬73،‭ ‬ثم‭ ‬سجل‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والثالث‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬84‭.‬

ورفع‭ ‬الهلال‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬ليعتلي‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬القادسية‭ ‬والاتفاق،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬ضمك‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬بنفس‭ ‬التوقيت،‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬الوحدة‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬العروبة‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭/‬1‭ ‬بهدف‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة‭.‬تقدم‭ ‬الوحدة‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬سجله‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬أوديون‭ ‬إيجالو‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬48‭ ‬ثانية،‭ ‬وأدرك‭ ‬العروبة‭ ‬التعادل‭ ‬بهدف‭ ‬زياد‭ ‬الحنيطي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬33‭.‬

وخطف‭ ‬الوحدة‭ ‬الفوز‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬سجله‭ ‬مراد‭ ‬خضري‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬بالشوط‭ ‬الثاني‭.‬ورفع‭ ‬الوحدة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬جولتين،‭ ‬بينما‭ ‬بقي‭ ‬العروبة‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المشوار‭. ‬

وقاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬موسى‭ ‬ديمبيلي،‭ ‬فريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬لفوز‭ ‬هام‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬الأخدود‭ ‬وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬بدون‭ ‬أهداف،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينجح‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬خطف‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬وسجل‭ ‬موسى‭ ‬ديمبيلي‭ ‬هدف‭ ‬فوز‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الدقيقة‭ ‬63‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬المباراة‭.‬

الفوز‭ ‬رفع‭ ‬رصيد‭ ‬الاتفاق‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬السادسة‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي،‭ ‬بينما‭ ‬أبقت‭ ‬الخسارة‭ ‬فريق‭ ‬الأخدود‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬الجدول‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭.‬