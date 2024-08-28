الرئيس التونسي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي تعزيز العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
تونس - 28 - 8 (كونا) -- اكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء على الإرادة الثابتة لتونس في تطوير روابط الأخوة والتعاون والتبادل مع العراق وربط أساليب عمل وشراكة جديدة في إطار تصور كامل قائم على الأهداف المشتركة للبلدين.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال سعيد بقصر قرطاج رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لافتة الى أن اللقاء بينهما تضمن الحرص المشترك على المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات من بينها النقل الجوي والسياحة والثقافة والطاقة والزراعة والتجارة.
وأفادت بأن سعيد أكد خلال اللقاء على "ثوابت تونس حول جملة من القضايا" ومنها حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد على ضرورة أن تتكثف كل الجهود لوضع حد لحرب الإبادة والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني معتبرا أنه "لا يمكن رفع التحديات التي تواجهها الأمة إلا متحدين".
وبدأ رئيس الوزراء العراقي زيارة رسمية إلى تونس في وقت سابق من اليوم يترأس خلالها وفدا رفيع المستوى علما أنه سبقت الزيارة مساع لتعزيز الشراكات بين البلدين حيث تم توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم في شهر مايو الماضي تمحورت حول برامج تنفيذية للتعاون في مجالات متنوعة وذلك في ختام أعمال الدورة ال17 للجنة المشتركة بين البلدين. (النهاية)
ش ب م / ر ج
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