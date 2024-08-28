Thursday, 29 August 2024 07:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس التونسي يبحث مع رئيس الوزراء العراقي تعزيز العلاقات الثنائية

8/28/2024 3:26:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 28 - 8 (كونا) -- اكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء على الإرادة الثابتة لتونس في تطوير روابط الأخوة والتعاون والتبادل مع العراق وربط أساليب عمل وشراكة جديدة في إطار تصور كامل قائم على الأهداف المشتركة للبلدين.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن ذلك جاء خلال استقبال سعيد بقصر قرطاج رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لافتة الى أن اللقاء بينهما تضمن الحرص المشترك على المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات من بينها النقل الجوي والسياحة والثقافة والطاقة والزراعة والتجارة.
وأفادت بأن سعيد أكد خلال اللقاء على "ثوابت تونس حول جملة من القضايا" ومنها حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد على ضرورة أن تتكثف كل الجهود لوضع حد لحرب الإبادة والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني معتبرا أنه "لا يمكن رفع التحديات التي تواجهها الأمة إلا متحدين".
وبدأ رئيس الوزراء العراقي زيارة رسمية إلى تونس في وقت سابق من اليوم يترأس خلالها وفدا رفيع المستوى علما أنه سبقت الزيارة مساع لتعزيز الشراكات بين البلدين حيث تم توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تفاهم في شهر مايو الماضي تمحورت حول برامج تنفيذية للتعاون في مجالات متنوعة وذلك في ختام أعمال الدورة ال17 للجنة المشتركة بين البلدين. (النهاية)

ش ب م / ر ج



MENAFN28082024000071011013ID1108612443

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث