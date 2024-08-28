Thursday, 29 August 2024 07:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يتراجع بضغط ارتفاع الدولار

8/28/2024 3:19:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تراجعت أسعار الذهب، اليوم، بضغط من ارتفاع الدولار، كما يترقب المستثمرون تقريراً مهماً للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدوره هذا الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في سبتمبر.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2507.64 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولاراً في 20 أغسطس.


وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2542.80 دولاراً. وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.


وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا: ((يبدو أن السوق تنتظر دافعاً لتحفيز الصعود المحتمل فوق مستوى 2532 دولاراً)).


وأضاف وونغ أن اتجاه الذهب سيظل قوياً في الأجل القريب مع إمكانية تسجيل مستويات مرتفعة غير مسبوقة جديدة. أما في الأجل الأبعد فقد يواجه الذهب مقاومة حول النطاق بين 2585 و2595 دولاراً.


ويترقب المشاركون في السوق صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر صدورها يوم الجمعة.


وأبدى رئيس المركزي الأمريكي، جيروم بأول، الأسبوع الماضي، دعمه لبدء وشيك في خفض أسعار الفائدة، معبراً عن ثقته بأنه صار من الممكن الوصول بالتضخم للمعدل الذي يستهدفه البنك عند اثنين بالمئة.


وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 29.63 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 950.80 دولاراً، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 962.11 دولاراً.- رويترز

MENAFN28082024000072011014ID1108612361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث