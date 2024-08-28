الأردن يبحث سبل التعاون العلمي والتكنولوجي مع تونس

MENAFN - Alghad Newspaper) بحث الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي والسفيرة التونسية في عمان مفيدة الزريبي سبل التعاون العلمي والتكنولوجي مع الجمهورية التونسية من خلال بناء علاقات مع مراكز ومؤسسات تتشابه في أهدافها وغاياتها مع المجلس الأعلى، حضر اللقاء في مقر السفارة مساعد الأمين العام الدكتور رائد عودة.



كما وتناول الرفاعي التحضيرات للدورة العاشرة للمنتدى العربي للبحث والتنمية المستدامة الذي ستعقده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأكسو) في تونس الشهر القادم حول الريادة والابتكار في المجتمعات الجامعية والعلمية العربية، متطرقا إلى ورقة العمل التي سيقدِّمها حول دور المجلس الأعلى في دعم البحث العلمي والريادة.



وقال الرفاعي إن المجلس يسعى إلى التشبيك مع المؤسسات النظيرة له إقليمياً ودولياً، بهدف تبني مبادرات لتطوير السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم البحث العلمي وريادة الأعمال وربط الباحثين الأردنيين مع نظرائهم لتطبيق مشروعات ذات أولوية ترفد الاقتصاد الوطني للأطراف المعنية.

من جانبها رحبت السفيرة بكل تعاون يفضي إلى تمتين علاقات الإخوة والصداقة مؤكدة أنها ستعمل على تهيئة لقاءات للأمين العام للمجلس خلال زيارته لتونس بالمسؤولين في الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بهدف التشبيك وتعزيز أواصر التعاون العلمي والتكنولوجيا بين البلدين، وتحفيز الباحثين التونسيين للمشاركة في مؤتمر بيئة البحر الأحمر الذي سيعقده المجلس في ربيع العام القادم.