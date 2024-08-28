الأردن يبحث سبل التعاون العلمي والتكنولوجي مع تونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بحث الأمين العام للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي والسفيرة التونسية في عمان مفيدة الزريبي سبل التعاون العلمي والتكنولوجي مع الجمهورية التونسية من خلال بناء علاقات مع مراكز ومؤسسات تتشابه في أهدافها وغاياتها مع المجلس الأعلى، حضر اللقاء في مقر السفارة مساعد الأمين العام الدكتور رائد عودة.
كما وتناول الرفاعي التحضيرات للدورة العاشرة للمنتدى العربي للبحث والتنمية المستدامة الذي ستعقده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأكسو) في تونس الشهر القادم حول الريادة والابتكار في المجتمعات الجامعية والعلمية العربية، متطرقا إلى ورقة العمل التي سيقدِّمها حول دور المجلس الأعلى في دعم البحث العلمي والريادة.
وقال الرفاعي إن المجلس يسعى إلى التشبيك مع المؤسسات النظيرة له إقليمياً ودولياً، بهدف تبني مبادرات لتطوير السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم البحث العلمي وريادة الأعمال وربط الباحثين الأردنيين مع نظرائهم لتطبيق مشروعات ذات أولوية ترفد الاقتصاد الوطني للأطراف المعنية.
من جانبها رحبت السفيرة بكل تعاون يفضي إلى تمتين علاقات الإخوة والصداقة مؤكدة أنها ستعمل على تهيئة لقاءات للأمين العام للمجلس خلال زيارته لتونس بالمسؤولين في الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، والمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بهدف التشبيك وتعزيز أواصر التعاون العلمي والتكنولوجيا بين البلدين، وتحفيز الباحثين التونسيين للمشاركة في مؤتمر بيئة البحر الأحمر الذي سيعقده المجلس في ربيع العام القادم.
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