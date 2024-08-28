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الترخيص المتنقل للمركبات في إربد غدا

8/28/2024 3:16:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون داخل مدينة الحسن للشباب، من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد.


وتأتي الخدمة التي تتضمن خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.

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