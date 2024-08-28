الترخيص المتنقل للمركبات في إربد غدا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل بمدينة إربد، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".
ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستكون داخل مدينة الحسن للشباب، من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة إربد.
وتأتي الخدمة التي تتضمن خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.
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