بروڤن العربية تكشف عن هوية جديدة لعلامتها التجارية وتفتتح مكتبًا جديدًا في الرياض

(MENAFN
- OAK Consulting) الإمارات العربية المتحدة، دبي – 28 أغسطس 2024: كشفت بروڤن العربية، الشركة القابضة في السعودية والمختصة بتوفير الحلول الشاملة، عن الهوية الجديدة لعلامتها التجارية التي تبرز التزامها بتوفير الحلول والخدمات المتطورة لعملائها. وترسّخ الهوية الجديدة تطلعات الشركة الرامية إلى تعزيز عروضها وتحسين قدراتها، بما يضمن بقاءها في صدارة الابتكار والريادة بالقطاع.
في تعليقه على الأمر قال زيد المشاري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة بروڤن العربية: "نفتخر بتسليط الضوء على النمو الملموس الذي حققه عملاؤنا في المنطقة والعالم، والذي كان مصدر إلهام لنا لتحقيق مزيد من التطور. كما إن التوسع في فريق عملنا والكشف عن هوية علامتنا الجديدة يؤكدان التقدم الكبير الذي حققناه على مدى السنوات، ويمثل شهادة على عملنا الدؤوب والرؤية الحكيمة لتقديم الحلول النوعيّة لعملائنا. نحرص في بروڤن العربية على ترسيخ الثقافة القائمة على قيمنا المتينة، ومواصلة الارتقاء بمكان العمل لنخدم فريقنا وعملاءنا بشكل أفضل في مساحة جديدة تجسد التزامنا تجاه تلك المبادئ ورؤيتنا الطموحة نحو المستقبل."
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